Come si festeggia il Natale negli Stati Uniti: tradizioni e usanze

Il Natale negli Stati Uniti è luci colorate, grandi alberi addobbati – uno per tutti il grande Albero del Rockfeller Center a New York – Babbi Natale con le campane lungo le strade dello shopping e musiche natalizie che risuonano in ogni angolo. Insomma, tutto quello che abbiamo visto in tutti i film di Natale esiste davvero!

Negli Stati Uniti il periodo che va dalla Festa del Ringraziamento a Capodanno è il periodo più importante dell’anno. E se è vero che il Thanksgiving è per certi versi ancora più sentito del Natale, è per Christmas che si scatenano le tradizioni e le usanze che cambiano faccia alle città.

Bisogna ricordare però che gli Stati Uniti sono un Paese immenso. Così si passa dalla neve di New York al sole della California. Da Babbo Natale con le renne a Chicago a Babbo Natale in t shirt a San Diego. E non c’è solo il clima a rendere diverso il Natale nei vari stati degli USA, ma anche le innumerevoli etnie presenti che arricchiscono le tradizioni del Natale degli Stati Uniti.

Come si festeggia il Natale negli Stati Uniti

Il Natale negli Stati Uniti d’America pullula di usanze e tradizioni lungo periodo dell’avvento: dalle compere dei regali all’acquisto dell’albero di Natale, alle decorazioni – gli addobbi delle case sono spesso una vera e propria sfida fra quartieri – ai cori, alla messa di mezzanotte la vigilia di Natale.

Dopo il giorno del Ringraziamento il periodo natalizio inizia con le vendite scontate del Black Friday: si dà la possibilità agli americani di trovare i regali più belli al prezzo più basso.

Dal giorno del Ringraziamento al Black Friday

Il Thanksgiving Day, conosciuto in Italia come il Giorno del Ringraziamento, dà il via ai festeggiamenti. Proprio durante la festa che ricorda le origini del popolo americano, le città iniziano a colorarsi e ad illuminarsi.

Segue il Black Friday, giorno in cui i cittadini americani scappano da un negozio all’altro a caccia delle offerte migliori per comprare i regali di Natale. Il Black Friday in America non ha nulla a che vedere con quello in Italia, è molto più caotico e i negozi straripano di clienti, chilometri e chilometri di fila per acquistare l’ultimo Iphone o un’asciugatrice super accessoriata.

Le città si colorano di luci e si addobbano gli alberi di Natale. L’albero di Natale più bello e maestoso degli Stati Uniti è quello di Rockefeller Center, a New York. Il bellissimo abete rosso di Rockefeller viene acceso, tradizionalmente, il mercoledì subito dopo il Giorno del Ringraziamento e la cerimonia prevede uno spettacolo di musica e luci.

La Vigilia di Natale e il giorno di Natale

I cattolici che festeggiano il Natale negli States partecipano alla Messa tradizionale e in genere partecipano a raccolte di beneficenza. Le famiglie allestiscono il Presepe e ovviamente nelle città non possono mancare i Presepi viventi.

Una tradizione tipicamente americana vede gruppetti di bimbi che suonano casa per casa per intonare le canzoni tipiche del Natale.

I piatti della tradizione natalizia in America sono molti e variano da Stato a Stato. Quasi tutte le famiglia mangiano come portata principale il classico tacchino farcito con castagne o comunque una grande portata di carne.

In Lousiana e Virginia, invece, si mangiano piatti di pesce, soprattutto ostriche e gamberi. Il dolce non manca mai, si mangia la classica Pumpkin Pie, la torta di zucca, e la Mince Pie, la torta preferita da Babbo Natale. I bimbi lasciano sul camino la Mince Pie e una carota, la prima è per Santa Claus, la seconda è per la renna preferita di Babbo Natale, Rudolph.

Sulle tavole non può mancare l’eggnog, una bevanda alcolica preparata con latte, panna, uova, zucchero e moltissime spezie fra cui noce moscata, cannella e vaniglia.

Gli addobbi: luci colorate e alberi

Come le decorazioni di Halloween, quelle di Natale sono grandi e vivaci. Le case vengono decorate con lucine di tutti i colori, pupazzi e pupazzini colorati e addirittura pupazzi metallici automatici e a grandezza d’uomo che si muovono in un magnifico tripudio di colori. Molti americani decidono di non togliere le decorazioni dopo il Natale, ma di lasciarle tutto l’anno.

Le case sono molto decorate anche internamente. L’albero di Natale è molto alto, supera sempre i 2 metri. Non mancano all’appello il vischio, l’agrifoglio e alberelli di Natale sparsi per la casa un po’ ovunque.

Infine, le calze dei bambini vengono appese al camino per l’arrivo di Santa Claus che le dovrà riempire di regali e dolci e non possono mancare le lunghe catenelle di popcorn, una decorazione natalizia in stile americano.