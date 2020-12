Meteo weekend 18-20 dicembre: ancora pioggia e neve. Le previsioni del tempo.

Siamo arrivati al weekend prima di Natale e avremo di nuovo il maltempo. L’arrivo di nuove perturbazioni sul Mediterraneo porterà pioggia e neve, ma non allo stesso modo su tutta Italia.

Un maltempo già annunciato da qualche giorno, dopo una settimana variabile. Ecco cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore.

Tempo variabile, con nuove perturbazioni in arrivo sull’Italia che porteranno precipitazioni, a carattere anche nevoso, su varie zone d’Italia. Il maltempo colpirà soprattutto le regioni di Nord-Ovest.

Le condizioni meteo saranno ancora per lo più stabili su gran parte d’Italia nella giornata di venerdì 18 dicembre, salvo piogge sulla Pianura Padana e addensamenti di nubi al Nord e sulle regioni dell’alto Tirreno. Sarà nel corso della giornata, tuttavia, che inizieranno a manifestarsi i primi cambiamenti, che segneranno il tempo del weekend in Italia, annuncia 3bmeteo. Ecco le previsioni in dettaglio.

Venerdì 18 dicembre il tempo sarà nuvoloso al Nord-Ovest, tra a Pianura Padana e la Liguria, con deboli fenomeni sul Levante ligure. Mentre il tempo sarà più soleggiato sulle Alpi e al Nord-Est. Al Centro Italia, invece i cieli saranno irregolarmente nuvolosi su Toscana e Marche, poco nuvoloso su altre regioni. Sulla Sardegna il tempo sarà nuvoloso con piogge locali sul versante orientale. Al Sud sarà poco nuvoloso, con maggiori concentrazioni di nubi sulle regioni ioniche, con qualche pioggia locale sulla Sicilia orientale.

Previsioni per sabato e domenica

Nella giornata di sabato 19 dicembre, sono previste piogge su Liguria, Emilia Romagna e Lombardia occidentale. Nuvoloso altrove. Mentre sulle Alpi il tempo sarà parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con maggiori schiarite su quelle orientali. Al Centro Italia, il tempo sarà nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con qualche pioggia sulla Toscana e sulla Sardegna. Maggiori schiarite o cieli velati sono previsti tra Umbria, Abruzzo e Lazio. Il tempo sarà nuvoloso in modo irregolare al Sud, con peggioramento tra bassa Calabria e Sicilia. Sarà più asciutto sulle altre regioni.

Per domenica 20 dicembre, sono previste maggiori precipitazioni sulle regioni di Nord-Ovest, con neve in Valle d’Aosta e sulle Alpi occidentali, fino a 800-1.000 metri di quota. Pioverà anche sulla Sardegna meridionale. Il tempo sarà irregolarmente nuvoloso al Centro, con alte stratificazioni e poi schiarite su Umbria, Abruzzo e Lazio. Al Sud cieli irregolarmente nuvolosi sulla Campania, mentre sarà più nuvoloso sulle altre regioni, con piogge sui versanti ionici, tra Salento e Lucania. Pioverà più diffusamente sulla Sicilia meridionale, qualche pioggia locale è prevista sulla bassa Calabria.

Per Natale, invece, le tendenze meteo annunciano freddo e neve. Sarà un bianco Natale, come da tradizione? È ancora presto per dirlo, ma i meteorologi annunciano l’arrivo di un’irruzione fredda sull’Italia proprio per i giorni di Natale e Santo Stefano, il 25 e il 26 dicembre. Comunque dovremo restare in casa, per via delle nuove restrizioni di contenimento del Covid-19.

