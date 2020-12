Mara Carfagna compie 45 anni, le sue condizioni dopo il ricovero

Mara Carfagna compie oggi 45 anni, scopriamo quali sono le condizioni di salute della parlamentare dopo il ricovero per polmonite.

La vicepresidente della Camera dei Deputati, Mara Carfagna, oggi compie 45 anni. Una data importante per l’ex ministro delle Pari Opportunità, che probabilmente non potrà passare come avrebbe desiderato. Un paio di settimane fa, infatti, Mara è stata ricoverata in un ospedale romano a causa di un malessere persistente e sintomi riconducibili alla contrazione del Covid-19.

Dal controllo ospedaliero si è potuto escludere sin da subito che si trattasse di Coronavirus, tuttavia è stata riscontrata una polmonite. Per questo motivo la vicepresidente della Camera è stata ricoverata e trattata direttamente nella struttura. Le sue condizioni di salute non destavano preoccupazioni e già una settimana fa è stato chiarito che erano in miglioramento.

Mara Carfagna, i ringraziamenti a chi le augura una pronta guarigione

Sebbene non si tratti di una polmonite causata dal Covid, Mara Carfagna dovrà in ogni caso curarsi e riprendersi per bene. Le polmoniti sono molto fastidiose ed oltre ad una tosse persistente, possono causare stati febbrili e malessere generale. Il fatto che sia stato confermato da fonti vicine alla deputata che le condizioni di salute sono buone fa ben sperare per un pronto recupero ed un ritorno in Parlamento.

La scorsa settimana è stata lei stessa a rassicurare e ringraziare tutti quelli che le sono stati vicini o le hanno condiviso un pensiero: “Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza che mi state dimostrando in questo momento complicato. Tornerò presto, con lo stesso impegno e la stessa passione di prima”. Periodo complicato non solo per la malattia, ma anche per il fatto che nel mese di ottobre è diventata mamma per la prima volta ed in questo momento non si può prendere cura della figlia come vorrebbe.

