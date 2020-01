Mara Carfagna, chi è: vita e carriera della politica italiana

Mara Carfagna è una nota politica italiana, attuale vicepresidente della camera dei deputati. Scopriamo la storia della sua ascesa politica e la sua vita privata.

Maria Rosaria Carfagna, chiamata semplicemente Mara, nasce a Salerno nel 1975. Fin da bambina, Mara coltiva un grande numero d’interessi, dalla passione per il mondo dello spettacolo sino alla danza. Adolescente, si diploma alla scuola del Teatro San Carlo di Napoli. In seguito decide di spostarsi a New York per poter seguire uno dei suoi sogni più grandi: diventare una danzatrice. Nel 1997, tornata in Italia, la giovane salernitana decide di partecipare a Miss Italia, vincendo la fascia Miss Cinema.

Mara Carfagna, la carriera televisiva e politica

Nello stesso periodo, Mara riesce ad entrare nel mondo dello spettacolo, lavorando come conduttrice per programmi come Domenica In, al fianco del grande Fabrizio Frizzi, La domenica del villaggio e Piazza Grande, insieme a Giancarlo Magalli e Fiordaliso. Nel 2001, dopo aver compreso la sua strada, si laurea a pieni voti in giurisprudenza all’Università degli Studi di Salerno. Nel 2006, iscritta fedelmente alla lista di Forza Italia, viene eletta come deputata e il biennio successivo ricopre il ruolo di Ministro per le pari opportunità del governo Berlusconi. Nel 2018 viene nominata vicepresidente della Camera dei Deputati.

Mara Carfagna, la vita privata

La giovane politica non ha mai perso l’occasione di condividere le sue esperienze con il piccolo schermo e con i social. È proprio su Instragram che scopriamo del primo matrimonio di Mara, nel 2011, con il costruttore Marco Mezzaroma. Il matrimonio durerà però poco e i due si muoveranno ben presto verso il divorzio. Nel 2013 la Carfagna si comincia a frequentare con il deputato Alessandro Ruben, con la quale vorrebbe coronare le seconde nozze.