Morta dopo il parto, anche il piccolo che aveva in grembo non ce la fa

Neomamma morta dopo il parto, avvenuto d’urgenza e dopo che lei aveva condotto la gravidanza senza problemi. Muore anche il suo bimbo.

Una tragedia colpisce una famiglia originaria di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, ma residente a Londra. Infatti una donna è morta dopo il parto, e con lei pure il bimbo che teneva in grembo non è riuscito a sopravvivere. La gravidanza era giunta come di consueto al nono mese di gravidanza.

Ma Marina, in occasione di una delle sedute del corso prenatale che seguiva, si è sentita male, accusando una fitta molto forte al ventre. Questo ha portato i medici a sottoporla a parto d’urgenza tramite taglio cesareo. Purtroppo lei non ce l’ha fatta, perdendo la vita dieci giorni dopo. La tragedia è stata doppia, visto che pure il piccolo è morto.

Morta dopo il parto, Marina è peggiorata di colpo

Marina aveva 38 anni e si pensa che a risultarle fatale possa essere stato un aneurisma addominale. Mai prima di allora c’erano stati dei sentori di allarmi. La donna morta dopo il parto era sempre stata bene e non soffriva di alcuna patologia. Lei viveva in Inghilterra dal 2018 e lavorava a Londra come dottoressa in Scienze Zootecniche.

Ma a causa del sorgere della pandemia aveva deciso di fare ritorno in Italia per potere avere anche un aiuto dopo la nascita del suo piccolo. La comunità di appartenenza della donna è sconvolta per questo doppio, tragico lutto.