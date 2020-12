Corsicadeau, l’idea regalo per Natale di Corsica e Sardinia Ferries

L’idea regalo di Natale 2020 per chi ama viaggiare, il Corsicadeau di Corsica e Sardinia Ferries.

Qual è l’idea regalo giusta per un viaggiatore in questo Natale 2020? Tutto quest’anno che sta volgendo al termine e si è svolto in maniera molto particolare e che ricorderemo per tutta la vita. Siamo stati colpiti da una terribile pandemia da coronavirus e tra vari lockdown e restrizioni, i viaggi, anche se adoravamo avere la valigia sempre pronta, sono passati in secondo piano. Diciamo che in qualche modo sono diventati l’ultimo dei nostri problemi. E così a Natale la voglia di viaggiare è altissima. Ecco perché il regalo di Natale giusto per un viaggiatore è il Corsicadeau!

Regali di Natale: la gift card di Corsica e Sardinia Ferries

È passato praticamente un anno da quando ci siamo potuti regalare una vacanza senza la preoccupazione del virus, il dover indossare la mascherina e stare attenti al distanziamento sociale. Così Corsica e Sardinia Ferries hanno deciso di permettere ai propri clienti di fare dei regali molto particolari come i Corsicadeau. Altro non sono che una Gift Card da regalare o regalarsi per una partenza si spera il prima possibile.

Le navi gialle quindi mettono a disposizione dei buoni per le Isole del Mediterraneo che vengono raggiunte dalla compagnia. Quindi si potrà viaggiare verso l’Isola d’Elba, la Sicilia, le Baleari, la Sardegna e la Corsica.

Come avere il Corsicadeau

Per ottenere questo regalo basta semplicemente andare sul sito di Corsica Sardinia Ferries e selezionare l’opzione del regalo. Si tratta di un’idea molto simpatica e divertente soprattutto visto che i viaggiatori quest’anno sono stati a casa per troppo tempo.

Il buono di Corsica and Sardinia Ferries si può fare anche di una cifra minima di €25 in cui poi aggiungere eventualmente in maniera successiva il rimanente costo del biglietto. Una promozione insomma molto interessante che diventa un’idea regalo perfetta per chi quest’anno non ha potuto viaggiare.

Ricordiamo che questa gift card di Corsica Ferries è valida un anno dalla data di acquisto e la scadenza on può essere prorogata. Resta valida su tutte le linee, non si può rimborsare e non è cumulabile, ovviamente, con altri codici sconto.