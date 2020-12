New York, nuova vita per il Crown Building: arriva Aman Resorts

All’interno della prestigiosa struttura del The Crown Building a Manhattan arriva l’Aman Resorts.

Se siete stati a New York avrete sicuramente potuto ammirare il The Crown Building a Manhattan. Si trova tra la 57a strada e la Fifth avenue e la struttura è stata progettata da Warren e Wentworth, famosi architetti. È una delle sedi dei negozi più costosa di tutti gli Stati Uniti e si tratta di un edificio molto particolare che negli anni però, proprio per via dei suoi costi, non è sempre stato facile diciamo riutilizzare e far usufruire dalle persone. Ma non per Aman Resorts.

La storia del The Crown Building

Completato nel 1921 l’edificio conta 26 piani e visto che assomiglia tanto a una corona nella sua predisposizione in blocchi il nome che gli è stato attribuito è stato proprio Crown Building.

Ci sono stati vari passaggi di proprietà di tutto l’edificio da parte di ricchi magnati di tutto il mondo e all’interno, come abbiamo detto, ci sono moltissimi negozi di lusso. Attualmente sappiamo che all’interno potrete trovare un negozio di Bulgari, di Ermenegildo Zegna e Piagey. A breve però all’interno delle Crown building ci sarà anche un nuovo inquilino.

Aman Resorts

Si tratta di un hotel di lusso il nuovo Aman New York che nel centesimo anniversario della creazione e propria del Crown Building si installerà diciamo all’interno. A progettare questo hotel di lusso è stato l’architetto Jean-Michel Gathy di Denis.

L’hotel sarà piuttosto grande perché all’interno avremmo 83 camere e suite, ma soprattutto 22 residenze urbane. Questa è proprio una novità totale che porta l’Aman New York perché sono le prime in assoluto che il Brand mette a disposizione. Quasi tutte, peraltro, sono dotate di un’ampia terrazza esterna con cui ammirare il paesaggio e lo skyline di New York circostante.

Oltre alle stanze, ovviamente, e alla reception ci saranno anche tre ristoranti di cui uno giapponese, uno italiano e uno internazionale. Spazio anche ad una Wine library, ad un Jazz Club e alla Spa, piscina, barbiere, parrucchiere e un Fitness Center. Insomma ci sarà tutto quello che viaggiatori di lusso si vogliono aspettare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aman (@aman)

Anche coloro che vivono a New York, ma vogliono sfruttare una sede speciale per un incontro un appuntamento potranno usufruire di questa struttura proprio grazie alla wine Library che è a disposizione anche per degustazioni o eventi privati.