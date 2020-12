Cecilia Capriotti: chi è l’attrice che entrerà nella Casa del GF VIP

Nuovi arrivi nella Casa del GF VIP! La prossima ad entrare sarà Cecilia Capriotti: tutto quello che sappiamo sull’attrice.

Grandi novità nella casa più spiata d’italia! Dopo le new entry Samantha De Grenet, Sonia Lorenzini e Filippo Nardi, Alfonso Signorini ha svelato i nomi di altri due vipponi che entreranno prossiamente nella Casa del GF VIP. Il primo nome è quello dell’attrice Cecilia Capriotti: ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Cecilia Capriotti: chi è e dove l’abbiamo già vista

Come annunciato da Alfonso Signorini nella diretta del GF VIP di lunedì 14, Cecilia Capriotti sarà una new entry nella casa più spiata d’italia. La Capriotti è un’attrice che deve la sua fama anche alla partecipazione all’Isola dei famosi nel 2018. Ma sono tante le presenze televisive e le partecipazioni a seguitissimi programmi: da Miss Italia alla Vita in Diretta.

Cecilia è nata ad Ascolti Piceno, nelle Marche, il 27 febbraio del 1976 e ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo alle soglie del 2000. In quell’anno, infatti, ha partecipato al concorso di Miss Italia, classificandosi quarta ed entrando definitivamente nell’universo della televisione. Ha partecipato a diversi programmi sulla Rai come valletta e inviata: prima alla Vita in Diretta, poi a Dribbling su Rai 2.

Per la Capriotti è arrivato anche il momento di approdare nel mondo del cinema: nel 2008, infatti, è nel cast di “No problem” e recita accanto a Vincenzo Salemme, che è anche regista della pellicola. La vera svolta di Cecilia sul grande schermo avviene quando, nel 2011, viene chiamata da Woody Allen in persona nel cast della commedia “To Rome With Love”.

Dopo la partecipazione nel 2018 all’Isola dei Famosi, la Capriotti è rimasta in silenzio per qualche anno fino alla chiamata degli autori Grande Fratello VIP, a cui parteciperà come new entry prossimamente, come annunciato da Alfonso Signorini, insieme a Carlotta Dell’Isola.