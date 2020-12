Inter-Napoli Highlights: tabellino e commento della partita di Serie A Tim che si è appena conclusa. I nerazzurri vincono uno a zero con grande fatica nonostante l’uomo in più.

Allo Stadio Meazza di Milano va in scena una partita a dir poco bloccata. Tradotto significa noiosa e soporifera. Le difese e soprattutto i tatticismi dei due allenatori hanno la meglio sugli attacchi e la voglia di vincere una partita fondamentale si ferma dove inizia il desiderio di non perderla.

La cronaca del match è davvero povera. Nel primo tempo occasione migliore per Lautaro Martinez che spreca malamente. Da segnalare l’infortunio serio a Mertens che deve abbandonare il campo dolorante. Al suo posto entra Petagna. Lo spartito del match non cambia (purtroppo). Finchè non si rompe l’equilibirio la partita scivola tristemente verso lo zero a zero.

CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA non appena saranno disponibili.

Nel secondo tempo si fa male Brozovic. Al suo posto entra Stefano Sensi. L’Inter non ha Sanchez in panchina e non ha quindi la possibilità di attuare il famoso piano B, ammesso che si volesse cambiare questa partita. Occasione enorme per Insigne che di tacco prova a beffare Handanovic. Il portiere riesce a respingere miracolosamente. Al 70esimo momento di svolta. L’arbitro fischia un rigore per l’Inter per un fallo di Ospina su Darmian. Al VAR controllano l’eventuale fuorigioco e durante le proteste Insigne viene espulso. Il rigore c’è e Lukaku segna spiazzando il portiere con un rasoterra. L’episodio che serviva per cambiare il match è arrivato e ha sorriso ai nerazzurri.

All’80esimo altro miracolo di Handanovic su conclusione ravvicinata di Politano. Nonostante l’uomo in meno il Napoli prova a cercare il pareggio e si rende pericoloso. Al 91esimo Petagna ha una clamorosa palla gol e prende il palo pieno. Conte ha sbagliato a togliere una punta e la squadra subisce come se fosse lei con un uomo in meno. Alla fine vince l’Inter 1 a 0.