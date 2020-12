Genoa Milan Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Il match tra Genoa e Milan è valido per la dodicesima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo i due pareggi di ieri negli anticipi tra Udinese e Crotone e Benevento e Lazio, il turno infrasettimanale della dodicesima giornata della Serie A TIM prosegue oggi e si è aperta alle 18.30 con uno dei match di cartello. Si sono affrontate infatti Juventus e Atalanta, squadre che arrivano da periodi diversi.

Leggi anche —> Eriksen addio Inter, clamoroso scambio: possibile ritorno in Premier

Stasera alle 20.45 è invece impegnata la capolista Milan che affronta il Genoa in piena crisi di risultati, al Marassi. La trasferta della squadra di Pioli è contro l’ultima in classifica, a pari merito con Torino e Crotone, capace di mettere insieme un solo punto nelle ultime gare disputate e sei complessivi in 11 giornate di campionato. La partita di questa sera è solo su Dazn.

Leggi anche —> Atalanta, lo strappo di Papu Gomez: le vere ragioni della lite con Gasperini

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Precedenti di Genoa – Milan e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Luigi Ferraris di Genova è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Genoa e Milan su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky. Con DAZN tutta la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito!

Quella di questa sera tra le due squadre è sicuramente un grande classico della Serie A TIM, tra due delle società più antiche della storia del calcio italiano. In campionato le due formazioni si sono affrontate sinora 105 e i precedenti sorridono ai rossoneri, che sono in vantaggio con 51 successi contro i 20 del Grifone. Tra le due squadre, ci sono inoltre 33 pareggi complessivi.

Genoa e Milan, le due squadre in campo: le formazioni

Maran e Pioli hanno sciolto gli ultimi dubbi in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo:

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Lu. Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro; Pjaca, Scamacca.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Rebic.