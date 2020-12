Eriksen addio Inter, clamoroso scambio: possibile ritorno in Premier

Christian Eriksen saluterà l’Inter almeno per il momento. Il feeling con Antonio Conte non è mai scoccato: scambio possibile

L’Inter continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il club nerazzurro dovrà snellire la rosa a disposizione di Antonio Conte dai giocatori superflui per il momento. Christian Eriksen è il primo indiziato a partire nella sessione invernale di mercato: il danese non riesce ad incidere nelle idee di gioco dello stesso allenatore leccese. Il talento c’è, ed pure tanto, ma per strategie e metodologia il feeling con Conte non è mai scoccato.

Eriksen addio Inter, scambio con l’Arsenal

Così potrebbe nascere un’idea di scambio con l’Arsenal. Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Arteta è ormai stufo del centrocampista svizzero Granit Xhaka. Dopo l’ennesima espulsione lo stesso manager spagnolo ha svelato alla stampa: “Stavolta ha superato il limite, il suo comportamento è inaccettabile”. E così Eriksen potrebbe fare il suo ritorno in Premier League dopo l’esperienza al Tottenham visto che già conosce Londra. L’Inter, però, cercherà di mandarlo in prestito con uno scambio secco mantenendo così il controllo sul talentuoso giocatore danese, che potrebbe tornare utile in futuro. Tutto dipenderà anche dalla situazione intorno ad Antonio Conte, che dovrà vincere a tutti i costi il campionato. In caso contrario, la società nerazzurra sarebbe sul punto anche di pensare ad una nuova guida tecnica dopo il fallimento in Europa.