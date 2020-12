Una mamma di 38 anni è caduta e deceduta mentre cercava di scattarsi un selfie sul bordo di un precipizio in un famoso spot turistico.

Il desiderio di apparire, di ricevere l’attenzione e l’approvazione del prossimo è qualcosa che connota ognuno di noi all’interno di una società. Tale desiderio coincide con l’esigenza di sentirsi utili e apprezzati, ma il farlo esclusivamente per la popolarità è qualcosa di decisamente meno normale. In questi anni la ricerca dell’approvazione è diventata patologica a causa dei social network, strutturati in modo tale da spingere gli utilizzatori alla ricerca costante di commenti e visibilità all’interno di un mondo virtuale che poche implicazioni ha su quello reale.

Proprio l’assenza di modifiche dello status quotidiano è ciò che spinge gli utenti ad avere un costante bisogno di conferma, visto che l’iniziale esaltazione per l’approvazione, non traducendosi in qualcosa di concreto, svanisce in fretta e viene naturale ricercare quella sensazione costantemente. Questo desiderio di popolarità è ciò che ha spinto alcune persone a iniziare la pericolosa moda dei selfie da brivido. A causa di questo trend malsano sono morte diverse persone: cadute dal tetto di un palazzo o da un promontorio, oppure investite da un treno (in India molti giovani hanno aderito alla moda del selfie sulle rotaie).

Mamma muore cadendo da un precipizio per un selfie da brivido

L’ultima vittima di questa pericolosa ed insensata moda è una donna di 38 anni, una mamma che non potrà più accudire i propri figli. Rosy Loomba si è recata al Grampians National Park, sito nello Stato di Victoria (Australia). La donna era consapevole che in quel parco naturale si trovava uno dei punti turistici più belli della zona, un promontorio dal quale si può vedere una distesa di alberi a perdita d’occhio chiamato Boroka Lookout.

In questi anni lo spot è stato preso d’assalto da turisti alla ricerca di un selfie da brivido, motivo per cui i gestori del parco hanno messo delle barriere e dei cartelli per avvisare i turisti che sporgersi può essere letale. Nonostante questo, la donna ha scavalcato le transenne e si è messa in bilico per scattarsi un selfie. Mentre lo faceva, il terreno sotto i suoi piedi è franato e la donna è precipitata giù per quasi 85 metri. I soccorritori ci hanno messo diverse ore per ritrovarla, il suo corpo era esanime: la donna è morta probabilmente subito dopo l’urto con il terreno.

