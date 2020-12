Addio a Elisa Isoardi: il cuore di Raimondo Todaro batte per Sara Arfaoui, la Professoressa de L’Eredità. “Con lei sono sereno”, dice il ballerino.

Raimondo Todaro ha deciso. Dopo l’ultima edizione di Ballando con le Stelle e la chiacchierata amicizia con la sua allieva, Elisa Isoardi, l’affascinante ballerino siciliano è stato “beccato” con Sara Arfaoui, suadente Prof. de L’Eredità. I due sono stati paparazzati in atteggiamenti inequivocabili: baci, abbracci e complicità à gogo. La coppia è ufficiale? Per il momento i diretti interessati non confermano né smentiscono. Ma se tre indizi fanno una prova…

La “conquista” sentimentale di Sara Arfaoui

“Con lei sono sereno”, avrebbe detto Todaro, e in effetti nei suoi occhi si nota una luce diversa. Dopo la fine del matrimonio con la ballerina di Amici Francesca Tocca, dalla quale ha avuto sette anni fa la figlia Jasmine, il nostro ha avuto una vita sentimentale piuttosto burrascosa. La scorsa estate aveva avuto un flirt con una web influencer Paola Leonetti, poi è entrata in scena Elisa Isoardi. Con buona pace di tutto ciò che è stato detto e scritto, però, tra loro non è mai sbocciato l’amore.

Quanto a Sara Arfaoui, è una ragazza bellissima ma con una ferita sempre aperta nell’anima. Da piccola è stata vittima di bullismo per via delle sue labbra pronunciate e ha molto sofferto per questo, pur non avendo mai voluto far ricorso alla chirurgia estetica. Se son rose fioriranno, e Todaro saprà accompagnarla – ovviamente a passo di danza – verso una felice vita insieme.