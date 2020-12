Elisa Isoardi, la confessione su Raimondo Todaro: “Che delusione”

Impazza ancora il gossip su Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, suo partner a ‘Ballando con le Stelle’. Lei svela come stanno le cose.

È un periodo pieno di novità per Elisa Isoardi. Dopo avere dimenticato la fine de ‘La Prova del Cuoco’ e la sua estromissione giocoforza da Rai 1, la bella e brava presentatrice televisiva piemontese è riuscita a riscattarsi mostrando talento e caparbietà a ‘Ballando con le Stelle‘. Una esperienza che, seppure non sia finita molto bene, ha dato a tutti quanti la dimostrazione di come la 38enne originaria della provincia di Cuneo sia comunque una donna molto forte e che chiunque vorrebbe avere come compagna di vita.

Lei nel frattempo continua a divertirsi ed a rilassarsi con la sua fanbase, che da anni la ama e la coccola sui social network e su Instagram in particolare. Qui Elisa si diletta spesso nell’illustrare le sue piacevoli letture o nel condividere alcuni momenti della sua quotidianità. Non mancano le amabili incursioni del cagnolino Zen. Così come non mancano neppure alcune ricette proposte agli ammiratori. L’ultima in ordine di tempo è quella del Merluzzo agli agrumi e menta.

Elisa Isoardi Raimondo Todaro, la verità: “Se stiamo insieme?”

Ma per quanto possa essere un delizioso manicaretto, i followers della Isoardi vogliono saperne di più riguardo a Raimondo Todaro. Con lui, che ha rivestito il ruolo di partner a ‘Ballando con le Stelle’, sembrava esserci grossa affinità. Tutti quanti erano convinti che i due si fossero fidanzati. Ma in realtà non è così e lo si intuisce dai post social di entrambi e dalle parole della stessa Isoardi. Lei stessa ha parlato di “grande amicizia e niente più”, pur dicendosi consapevole che “da fuori facevamo sognare. Invece siamo solo amici, abbiamo una gran voglia di sentirci tutti i giorni a telefono”. Ma la scintilla non è scoccata. Anche se una Isoardi così felice, carica ed entusiasta non la vedevamo da tempo.

