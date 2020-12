Domitilla D’Amico, chi è: età, carriera, vita privata della doppiatrice

Domitilla D’Amico è una giovane e talentuosa doppiatrice italiana. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Domitilla D’Amico è una giovane e bravissima attrice, ma soprattutto una delle più talentuose doppiatrici della nuova generazione. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Domitilla D’Amico

Domitilla D’Amico è nata a Roma il 5 settembre 1982. Suo padre, Arnaldo D’Amico, è stato docente di ingegneria elettronica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, mentre la famiglia della madre è per metà francese. Ha esordito nel mondo del doppiaggio a soli otto anni, quando Carlo Baccarini la chiamò per interpretare due personaggi de La voce della luna, diretto da Federico Fellini. Ma già a quattro anni, nel 1986, aveva recitato insieme a Ferruccio Amendola nello spot di una marca di detersivo. È sposata e ha due figli.

Domitilla D’Amico è la voce italiana ufficiale di Scarlett Johansson, Kirsten Dunst, Margot Robbie, Emma Stone, Eva Green, Léa Seydoux ed Emmy Rossum. Ha inoltre prestato la voce in alcune significative interpretazioni ad Emily Blunt, Anne Hathaway, Amber Heard, Jena Malone, Anna Paquin, Mandy Moore, Mila Kunis, Zoe Kazan e Florence Pugh. Nel film documentario Sybil (2007) ha doppiato Tammy Blanchard nel ruolo di Sybil Dorsette, interpretandola in ben sette modi diversi.

Senza dimenticare l’animazione: Domitilla D’Amico ha lavorato ne La gabbianella e il gatto, in Neon Genesis Evangelion, Le situazioni di Lui & Lei, La malinconia di Haruhi Suzumiya, Chicken Little – Amici per le penne, Arthur e il popolo dei Minimei, Ratatouille, La principessa e il ranocchio. E ha doppiato Daphne Blake nella famosissima serie animata di Scooby-Doo, oltre a svariati personaggi anime.

Nel corso della sua brillante carriera Domitilla D’Amico ha vinto il premio per il miglior doppiaggio al Festival del Cinema di Busto Arsizio 2006, per l’interpretazione di Julia Jentsch in La rosa bianca – Sophie Scholl. Si è poi aggiudicata il premio Miglior interpretazione femminile 2003 e Voce femminile dell’anno 2007 attribuito dal pubblico al Gran Galà del doppiaggio Romics. Ha inoltre ottenuto il Premio Leggio d’oro 2010 per il miglior doppiaggio di un’attrice protagonista: la principessa Neytiri (interpretata da Zoe Saldana) in Avatar.

E ancora: il premio come Miglior attrice non protagonista al Gran Premio Internazionale del doppiaggio Ince 2011 per l’interpretazione di Mila Kunis ne Il cigno nero, il Gran Premio Internazionale del doppiaggio Ince 2015 per l’interpretazione di Eva Green in Penny Dreadful, il premio Le voci del cinema Ince 2015 per l’interpretazione di Lea Michele in Glee, l’anello d’oro al Festival del doppiaggio Voci nell’Ombra 2017 come Miglior voce cinema per il doppiaggio di Emma Stone in La La Land, il Premio Fellini per le voci del cinema nel 2018 e il premio del pubblico al Gran Premio Internazionale del doppiaggio per tre anni di seguito (2017, 2018, 2019).

