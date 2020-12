Quincy Promes, guai per il giocatore dell’Ajax arrestato all’alba

Il nazionale olandese e calciatore dell’Ajax, Quincy Promes, sarebbe finito in manette per un episodio molto grave. I dettagli.

L’attaccante Quincy Promes in forza all’Ajax è finito in manette. L’esterno offensivo 28enne è attualmente sottoposto a provvedimento di fermo per una aggressione avvenuta non adesso ma ormai alcuni mesi fa. Era luglio quando il giocatore avrebbe colpito un’altra persona ferendolo a coltellate, nel corso di una festa privata avvenuta alla presenza di alcuni parenti.

L’olandese è ora riconosciuto come colpevole di alcuni capi di imputazione importanti. La vittima sarebbe proprio un suo congiunto, che in quella circostanza aveva rimediato delle ferite anche gravi ad un ginocchio. L’arresto di Quincy Promes è scattato all’alba di domenica 13 dicembre 2020. Anche se, in merito a questa notizia, mancherebbe l’ufficialità da parte dell’Ajax, suo club di appartenenza. La società di Amsterdam si è limitata a confermare che il proprio tesserato non ha preso parte alla sessione di allenamento di domenica mattina. Promes rimarrà in cella fino a mercoledì 16 dicembre 2020.

Quincy Promes, il calciatore olandese rischia una lunga condanna

Ci sarà anche un processo a suo carico, che in caso di colpevolezza potrebbe portarlo a subire una condanna detentiva a 4 anni di carcere. Cresciuto nelle giovanili proprio dell’Ajax, Promes nel 2008, dopo una lunga trafila tra i Lancieri, è passato prima all’Haarlem e poi al Twente. Il suo debutto nel calcio professionistico è avvenuto da 20enne ai Go Ahead Eagles.

È poi passato al Twente, allo Spartak Mosca per quattro stagioni ed al Siviglia. Infine è tornato all’Ajax a giugno del 2019. Per quanto riguarda la sua esperienza con la nazionale dell’Olanda, dal 2014 ad oggi conta 47 convocazioni e 7 gol all’attivo. L’avvocato di Promes ha comunque smentito che il suo assistito si trovasse sulla scena del reato. Inoltre starebbe collaborando in maniera proficua con le forze dell’ordine.