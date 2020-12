Vaccino Pfizer, pronte 2,9 mln di dosi per gli Stati Uniti: si parte ora

Su Twitter Donald Trump annuncia che il vaccino Pfizer Biontech è disponibile entro le prossime ore negli Usa. Tutti i dettagli.

Il vaccino Pzifer Biontech riceve il via libera negli Stati Uniti. Tra oggi, 12 dicembre 2020, e domani, partirà anche la relativa campagna che porterà poco meno di 3 milioni di persone ad iniziare il percorso che le porterà ad essere immunizzate contro la pandemia in atto. Saranno tutti cittadini statunitensi e di vari stati, stando alle parole del presidente Usa prossimo a cedere la propria poltrona alla Casa Bianca a Joe Biden, nel prossimo mese di gennaio.

La Food and Drug Administration, importante organo governativo che ha sempre l’ultima parola per quanto riguarda la distribuzione di alimenti e medicinali, ha dato il proprio consenso alla diffusione di massa del vaccino Pfizer Biontech. Non senza un certo tono autocelebrativo, Trump ha pubblicato un video sul proprio profilo ufficiale Twitter. In esso il presidente uscente Usa afferma che “abbiamo già iniziato a inviare il vaccino a tutti gli Stati. La pandemia potrebbe essere iniziata in Cina, ma le stiamo ponendo fine proprio qui negli Stati Uniti. Quello che abbiamo realizzato è un vero e proprio miracolo medico, con un vaccino sicuro realizzato in soli 9 mesi”.

Vaccino Pfizer, prime 2,9 milioni di unità negli Usa pronte

Sarebbero pronte alla distribuzione circa 2,9 milioni di dosi iniziali del vaccino Pfizer Biontec. Nel frattempo, nonostante i proclami di Trump, la pandemia corre forte proprio sul suolo nordamericano. Nella giornata dell’11 dicembre 2020 si è avuto il record di contagi in un giorno negli Stati Uniti, con 231.775 nuovi casi e 3309 morti. Quello delle vittime è in assoluto il computo più elevato da inizio epidemia.

Riguardo all’Italia, le prime dosi del vaccino saranno disponibili da metà gennaio in Lombardia. Poi ci sarà una diffusione capillare nel resto del Paese. I primi ad essere protetti saranno gli operatori medici e sanitari e gli anziani. Per finire, i contagi totali nel mondo ammontano a più di 70 milioni.