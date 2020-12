Lutto nel mondo delle serie televisive, morta Carol Sutton: l’attrice scomparsa a causa del Coronavirus.

Carol Sutton, un’acclamata attrice di New Orleans che è apparsa in dozzine di produzioni teatrali, film e programmi televisivi nel corso di una carriera che abbraccia mezzo secolo, è morta nelle scorse ore in un’ospedale. Aveva 76 anni ed è morta per complicazioni dell’infezione da coronavirus, ha detto Tommye Myrick, un amico e regista teatrale locale.

L’attrice ha iniziato la sua carriera nel teatro locale di New Orleans in produzioni importanti. A partire da metà anni Settanta è quindi sbarcata in televisione, come attrice caratterista di importanti serie e telefilm. Tra queste c’è Lovecraft Country – La terra dei demoni, che in Italia viene trasmessa da Sky Atlantic a partire da fine ottobre 2020.

Chi era l’attrice Carol Sutton, uccisa dal Coronavirus

L’esordio televisivo nel 1974 dell’attrice scomparsa nelle scorse ore è nel film per la tv dal titolo Autobiografia di Miss Jane Pittman, che tratta il tema dello schiavismo negli Usa. In qualunque cosa facesse, la Sutton era “ipnotizzante”, ha detto John Bostic, che con l’attrice ha avuto modo di collaborare a lungo. La donna, pur dopo aver raggiunto il successo come attrice, non ha mai considerato di lasciare la sua città natale. Il legame a New Orleans era infatti davvero molto forte.

Nata Carol Dickerson, da giovane l’attrice si è iscritta alla Xavier University, ma ha abbandonato gli studi per sposare Archie Sutton. Successivamente, il matrimonio è andato a rotoli, ma lei è rimasta famosa con il cognome da coniugata. L’attrice ha anche ricevuto un New Orleans Lifetime Achievement Award nel 2012. Lascia nel dolore il figlio Archie Sutton Jr., che vive a Houston; una figlia, Aunya Sutton; un fratello e una sorella, Oris e Adrienne e cinque nipoti.