Jasmine Carrisi, il messaggio su Instagram è criptico: una frecciata all’ex?

Jasmine Carrisi ha pubblicato un messaggio criptico sul proprio profilo Instagram, che sia una frecciata nei confronti dell’ex?

In queste ultime settimane Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano, è balzata agli onori delle cronache per la sua partecipazione a The Voice. Durante il programma la ragazza – alla prima assoluta in televisione – ha dimostrato di avere un carattere deciso, idee chiare e di essere dotata di una buona dose di ironia. Anche i più scettici (sono stati in tanti a parlare di raccomandazione) si sono dovuti ricredere e la popolarità della giovane è in costante ascesa.

Un avvio incoraggiante per Jasmine, la quale sogna di fare una carriera nel mondo della musica come quella del padre, anche se con un genere totalmente diverso. La piccola di casa Carrisi, infatti, è un’appassionata di hip hop (soprattutto quello americano) come molti suoi coetanei ed il suo pezzo d’esordio – Ego – è un manifesto di ciò che ascolta e le piace.

Jasmine Carrisi: il messaggio su Instagram è per l’ex fidanzato?

Se dal punto di vista professionale questo fine 2020 è stato ricco di soddisfazioni, da quello sentimentale pare abbia riservato delle brutte sorprese. Da qualche giorno, infatti, si parla di una rottura tra lei ed il fidanzatino Alessandro Greco. Non ci sono state conferme su questa voce di corridoio, ma il fatto che Jasmine abbia cancellato gran parte delle foto insieme a lui dal profilo Instagram è sembrata una mezza conferma.

Nel post che la ragazza ha pubblicato oggi, inoltre, si legge la frase “Take That l, u lose“. Che tradotto significa “prendi quella l, hai perso” dove per “l” probabilmente s’intende l’iniziale di Loser (perdente). Jasmine cita una parte di un pezzo di Drake, dunque, non è detto che voglia essere un messaggio indiretto per il fidanzato (o ex fidanzato), ma semplicemente una citazione di un brano che le piace.

