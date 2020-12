Al Bano infuriato per le accuse alla figlia Jasmine: “Basta bugie”

Al Bano è fortemente contrariato per le accuse piovute addosso alla figlia Jasmine dopo l’esordio della ragazza a The Voice.

Al Bano, in quanto artista da decenni, è abituato a quelli che sono gli effetti negativi della notorietà. Essere un personaggio pubblico ti espone inevitabilmente al giudizio di tutti e all’attenzione morbosa di media e persone comuni. Il lato oscuro del circo mediatico lo hanno conosciuto in molti, basti pensare alle voci che hanno rovinato la carriera di una favolosa artista come Mia Martini o a quelle che hanno arrestato la carriera di un cantante superbo come Marco Masini.

Leggi anche ->Al Bano padre padrone con Jasmine? Parla Antonella Clerici

Il leone di Cellino San Marco è stato a sua volta vittima di numerose indiscrezioni e voci fasulle, sia per quanto riguarda la tragedia della scomparsa di Ylenia che per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, ancora oggi al centro della cronaca mondana. Al Bano è conscio che voler essere parte del mondo dello spettacolo ti espone alle critiche e alle illazioni, specie in periodo come questo in cui internet funge da cassa di risonanza per le notizie e accentua quel meccanismo di amplificazione delle presunte verità.

Leggi anche ->The Voice Senior, Jasmine Carrisi e la promessa di papà Al Bano

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Al Bano infuriato per le accuse rivolte alla figlia Jasmine

Conscio dei pericoli della notorietà, l’artista pugliese ha allertato la figlia Jasmine prima che intraprendesse questo percorso a ‘The Voice Senior‘. Tuttavia Al Bano non rinuncia a fare il padre e difende a spada tratta sua figlia dalle prime illazioni e accuse. In queste settimane, infatti, sono stati in tanti quelli che hanno accusato la giovane Jasmine di essere stata scelta perché raccomandata dal padre.

In un’intervista rilasciata questa settimana a ‘Nuovo‘, Al Bano tesse le lodi della figlia, spiegando che in lei rivede la passione per la musica e l’ambizione che aveva quando era ragazzo. Ammette che a differenza sua, Jasmine parte da una situazione più favorevole, in quanto ad inizio carriera lui non aveva nulla e doveva mantenersi lavorando in un cantiere. Tuttavia smentisce le accuse riguardanti la raccomandazione: “In realtà è stata la produzione del programma che l’ha voluta. E poi gli attacchi fanno parte del gioco. Se penso a quanti ne ho ricevuti io e continuo a riceverne… L’importante è considerarli come avvertimenti, che nella maggior parte dei casi vanno evitati. Se sei intelligente non possono che rafforzarti, perché ti fanno capire se sei tu a trovarti dalla parte sbagliata o se lo sono le persone che ti prendono di mira”.