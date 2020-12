Germania in lockdown totale a Natale: l’annuncio shock.

Stando alle indiscrezioni che vengono dalla stampa tedesca, la Germania potrebbe entrare in lockdown totale per un mese a partire da mercoledì 16 dicembre.

Una decisione presa dal governo tedesco per contenere il nuovo recente aumento dei contagi da coronavirus, dopo il calo ottenuto con le misure restrittive introdotte a inizio novembre. La situazione, invece, starebbe peggiorando. I contagi sono risaliti e soprattutto si è verificato un balzo preoccupante nei decessi giornalieri che non si era verificato nemmeno nella prima ondata dell’epidemia.

Il nuovo lockdown è una notizia shock per i tedeschi. Il governo in un primo momento aveva concesso qualche libertà per Natale, con la possibilità di incontri tra persone non conviventi fino a un massimo di 10, per i pranzi e le cene delle feste.

Ora, invece, il lockdown leggero, introdotto il 2 novembre scorso e prorogato fino al 20 dicembre, rischia di trasformarsi in un lockdown duro.

Potrebbero chiudere negozi, scuole e asili. I provvedimenti in dettaglio si conosceranno nelle prossime ore.

La Germania aveva già bloccato la stagione sciistica durante il periodo natalizio, fino al 10 gennaio 2021.

Leggi anche –> DPCM Natale: spostamenti e viaggi, cosa si può fare e cosa no

La Germania va in lockdown totale a Natale

L’anticipazione delle nuove misure restrittive del governo tedesco per contenere l’epidemia di Covid-19 è stata data su Twitter dal giornalista tedesco Udo Gümpel, corrispondente in Italia per Rtl n-tv.

Gümpel scrive che 16 Laender tedeschi e il governo Merkel si sono accordati per il lockdown duro in tutta la Germania a partire da mercoledì 16 dicembre.

Seguiranno aggiornamenti.

Il 9 dicembre scorso, la cancelliera aveva tenuto un accorato discorso al Bundestag, il Parlamento tedesco, in cui con toni per lei insolitamente emotivi aveva fatto appello ai tedeschi ad osservare le misure di prevenzione dei contagi, sottolineando la necessità di misure più restrittive per contenere la nuova risalita dei contagi e purtroppo anche l’aumento di morti quotidiane che negli ultimi giorni hanno superato i 600 decessi al giorno.