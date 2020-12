Ad Amici 20 i professori di canto non riescono a trovare armonia tra loro. Durante il pomeridiano di oggi, è scoppiata un’altra lite.

I professori di canto di “Amici 20” non riescono a trovare armonia tra loro, né a trovarsi d’accorso sugli allievi. Gli insegnanti di ballo, invece, quest’anno sembrano essere maggiormente d’accordo sugli studenti, nonostante i giudizi di Alessandra Celentano sui ballerini di Lorella Cuccarini.

Durante la puntata andata in onda oggi, sabato 12 dicembre, sono volate parole forti tra Arisa e Anna Pettinelli, tutto a causa dell’allieva Arianna Gianfelici, che ha portato scompiglio tra i professori già dalle prime settimane. In studio Rudy Zerbi le ha tolto la felpa per darle una lezione ed in casetta Leonardo ha continuato a criticarla. La ragazza, così, ha scelto di cambiare professore e passare ad Arisa, che è decisamente più comprensiva nei suoi confronti e le ha ridato la maglia perché soddisfatta della sua performance. Prima che si esibisse, però, Rudy ha ribadito che secondo il suo parere dovrebbe impegnarsi di più.

LEGGI ANCHE -> Amici 2020, anticipazioni sabato 12 dicembre: polemiche contro Arianna

LEGGI ANCHE -> Amici, Rudy contro Arianna: la cantante compie una drastica scelta

Amici 20, duro scontro tra Arisa e Anna Pettinelli

Neanche oggi i professori di canto si sono trovati d’accordo tra di loro. Arisa ha supportato la sua allieva Arianna, che considera un’artista, ma Rudy Zerbi è stato irremovibile: in una scuola bisogna studiare. “Non facciamo passare il messaggio sbagliato. Uno apprende se studia. Se non studia e non si impegna non apprende. Ed esce da qua come è entrata“, ha detto il professore.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Dopo la performance di Arianna, Arisa ha ribadito i suoi complimenti, sostenendo di aver avuto la pelle d’oca, nonostante riconosca che ci sia ancora del lavoro da fare. In quel momento è intervenuta Anna Pettinelli, la quale ha criticato la professoressa per non riconoscere gli errori nella performance, accusandola di essere offuscata dall’affetto per la studentessa. “Tu in questo momento mi stai attribuendo poca professionalità. Non mi faccio tappare le orecchie dal bene. Mi emoziona questa ragazza“, ha replicato duramente Arisa. Le due hanno continuato a battibeccare per un po’, finché la new entry di “Amici” ha chiesto aiuto ai presenti in studio, chiedendo se a loro fosse arrivata la performance di Arianna: “O sono matta io?“, ha concluso guadagnandosi un applauso dal pubblico.