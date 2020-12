Amici 2020, anticipazioni sabato 12 dicembre: polemiche contro Arianna

By

Amici 2020, anticipazioni sulla puntata in onda oggi: nuove polemiche contro Arianna Gianfelici, la cantante verrà espulsa dalla scuola?

Andrà in onda questo pomeriggio, sabato 12 dicembre, un nuovo appuntamento con l’amatissimo programma di Maria De Filippi Amici 2020. La pagina Amici News ha svelato qualche dettaglio della puntata di oggi, così sappiamo che non mancheranno i colpi di scena. Non mancheranno nemmeno nuove polemiche, che si aggiungeranno a quelle iniziate nelle puntate precedenti.

Amici 2020, anticipazioni 12 dicembre: ad Arianna potrebbe venir chiesto di abbandonare il programma

Al centro dell’attenzione del pubblico e dei partecipanti ci sarà la sfida di Letizia. La giovane cantante lirica ha conquistato il banco di Amici grazie ad Arisa, ma Anna Pettinelli e Rudy Zerbi continuano a non considerarla adatta alla scuola. Letizia è stata chiamata a difendere il suo posto con una sfida, pianificata da Rudy Zerbi: dopo aver ascoltato vari candidati, Zerbi ha deciso che Letizia si sfiderà con Enula. Oggi scopriremo chi resterà a scuola, e chi invece sarà costretta ad andare via.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Amici, Rudy contro Arianna: la cantante compie una drastica scelta

Si complica anche il percorso di Arianna Gianfelici, che dopo essere stata sospesa da Rudy Zerbi, fino a quel momento il suo insegnante, ha chiesto ed ottenuto di poter lavorare con Arisa. La cantante ha accolto volentieri la ragazza in squadra, spronandola a fare di meglio. Oggi in studio arriverà però la vocal coach di Arianna, che ricalcherà di nuovo lo scarso impegno di Arianna a lezione e ammetterà di non avere più interesse a lavorare con lei.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Anche Evandro scapperà da Rudy Zerbi, affidandosi agli insegnamenti di Anna Pettinelle.