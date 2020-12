Stasera in tv | The Voice Senior 2020: le anticipazioni di oggi, 11 dicembre

Stasera in televisione su Rai 1 andrà in onda la nuova puntata del talent show The Voice Senior: tutte le anticipazioni sulla serata, oggi11 dicembre

La variante over 60 di The Voice, con le stesse dinamiche e le stesse caratteristiche che hanno reso famoso in tutto il mondo il format, andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21.25.

Scopriamo insieme cosa accadrà stasera sulla prima rete.

The Voice Senior 2020: le anticipazioni sulla serata

Protagonisti del nuovo show di Rai 1 saranno ancora una volta i concorrenti over 60 di The Voice Senior. Alla conduzione la vulcanica Antonella Clerici a cui si affiancano i coach d’eccezione Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e il team Carrisi (composto da Al Bano e sua figlia Jasmine). Nello specifico, questa terza puntata del talent show sarà dedicata alle ultime audizioni al buio, le cosiddette Blind Auditions, dove i giudici per l’ultima volta, prima di accedere alla fase in cui i concorrenti inizieranno la vera e propria competizione, potranno ascoltare la voce degli over 60 posizionati di spalle e per fare le loro definitive scelte di team.

Solo coloro che si mostreranno meritevoli tanto da conquistare più di un coach potranno scegliere a chi affidarsi per tentare di raggiungere il titolo di vincitore. Il numero dei concorrenti che accederà alla fase successiva della competizione sarà di 24 elementi, 6 per ogni team.

Il Knock out

Già nelle prossime puntate, i talenti inizieranno a confrontarsi fra loro a colpi di canto per giungere all’agognato Knock out, ossia la semifinale di stagione. La finalissima sarà un duello, ossia solo due saranno i protagonisti della serata. Secondo quanto hanno dimostrato gli ascolti, scegliere una categoria specifica, ovvero quella gli over 60, si è rivelata una decisione vincente.

La finale è stata fissata il giorno 20 dicembre…

Chi sarà il vincitore assoluto di The Voice Senior?

