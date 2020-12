Sonia Lorenzini, perché è famosa: dove l’abbiamo già vista

Sonia Lorenzini questa serà farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Ma a cosa deve la sua fama la 29enne di Mantova?

Sonia Lorenzini sarà la prossima a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello VIP insieme a Filippo Nardi e Samantha De Grenet. La 29enne, che resterà nella casa più spiata d’italia fino a febbraio, è già conosciuta nel mondo della televisione e anche in quello del gossip. Ma a cosa deve la sua fama?

Sonia Lorenzini, dove l’abbiamo già vista?

Sonia Lorenzini, che prima di approdare in televisione ha fatto la commessa e la barista, ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice, 4 anni fa, nel 2016. Ma il programma di Maria De Filippi non le ha portato molta fortuna e il suo tronista, Claudio D’Angelo, ha preferito un’altra a lei. Dopo l’esperienza come corteggiatrice, la Lorenzini è passata dalla parte opposta e ha partecipato come tronista.

Da tronista, Sonia ha fatto vita breve scegliendo subito l’uomo della sua vita, Emanuele Mauti, con cui è stata per un anno e ha anche convissuto. Dopo la rottura con lui, la Lorenzini è stata al centro di gossip e chiacchiere per altri presunti flirt e relazioni. Innanzitutto quella con Andrea Damante, conteso con Giulia Salemi e che ha causato il naufragio dell’amicizia tra le due ragazze. In seguito un presunto flirt con Eros Ramazzotti per alcuni scatti che li ritraevano insieme. Il cantante ha tuttavia prontamente smentito il tutto, rassicurando che tra i due non ci sia stato mai niente di più una conoscenza.

Questa sera durante la diretta di Alfonso Signorini, Sonia entrerà ufficialmente nella Casa del Grande Fratello VIP insieme ad altri due nuovi concorrenti, Samantha De Grenet e Filippo Nardi.