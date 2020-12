Samantha De Grenet, la sorpresa sexy prima di entrare al GF Vip

By

Samantha De Grenet ha dato il meglio di sé in intimo sexy prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Tra i nuovi attesissimi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip 5 oggi, venerdì 11 dicembre, c’è quello di Samantha De Grenet. La prorompente showgirl, ex “fiamma” di Leonardo Pieraccioni e attuale moglie di Luca Barbato, è sempre più sexy nonostante abbia ormai varcato la soglia dei 50 anni (o forse proprio per quello…). E prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia ha voluto salutare i suoi fan con una raccomandazione assai gradita.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il saluto ai fan di Samantha De Grenet

“Un ultimo saluto prima di entrare nella casa del Grande Fratello con una raccomandazione – ha scritto Samantha De Grenet – cercate di trascorrere il Natale e queste feste il più serenamente possibile per quanto possa essere un momento davvero triste per tutti noi. Oggi più che mai dobbiamo unirci ed essere gentili gli uni con gli altri. Insieme riusciremo a sollevarci e a buttarci alle spalle questo anno tremendo”. Il tutto accompagnato da una sensualissima foto che la ritrae con un cartello tra le mani sul quale è scritto: “Fare del bene a te non costa, anzi risparmi”.

Leggi anche –> GF VIP, tutte le nuove entrate: da Serena Grandi a Samantha De Grenet

Leggi anche –> Samantha De Grenet: “A settembre mi opero” – VIDEO

Leggi anche –> Samantha De Grenet, chi è il marito Luca Barbato: età, foto, carriera

Il messaggio di Samantha De Grenet è stato pubblicato sul suo profilo Instagram e ha fatto subito il “botto” di like, condivisioni e commenti. Complice senz’altro il suo intimo che non nasconde le forme generosissime, anzi esplosive. Che, sommate a un carattere tutto pepe, promettono di fare scintille all’interno della casa. L’appuntamento è alle 21:35 su Canale 5: vedere per credere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

EDS