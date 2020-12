X Factor 2020: le anticipazioni dell’attesissima finale

Questa sera ritorna in prima serata l’attesissimo appuntamento con X Factor 2020. Tutti si chiedono chi sarà a trionfare in questa edizione.

Oggi potremmo assistere in prima serata alla puntata finale del programma. Come al solito, andrà in onda alle 21.15 su Sky Uno e in chiaro su TV8. Ovviamente si potrà anche vedere in altre piattaforme come SkyGo e NowTV.

Oltre all’impazienza per i risultati il pubblico non vede anche l’ora di assistere alle numerose esibizioni. I Negramaro saranno ospiti con Madame e anche i giudici si esibiranno con alcuni concorrenti. Ovviamente il meno votato sarà eliminato.

X Factor: sale l’adrenalina in attesa della finale

Come abbiamo detto prima, nella prima parte della puntata i quattro finalisti duetteranno con i propri tutor. I Little Pieces of Marmelade porteranno “Veleno” con Manuel Agnelli e gli Afterhours; N.A.I.P eseguirà “Lollipop” con Mika, Blind canterà “La fine” con Emma Marrone e Casadilego salirà sul palco con Hell Raton sulle note di “Stan”. Tra questi, chi otterrà meno voti verrà eliminato.

Nella seconda manche invece si esibiranno sui pezzi più riusciti durante tutte le puntate. Quindi vedremo: i Little Pieces of Marmelade con “I Am the Walrus“, “Bullet With Butterfly Wings” e “Gimme All Your Love”. N.A.I.P porterà gli inediti “Attenti al Loop” e “Partecipo”, in più ci sarà anche la cover di “Amandoti”. Blind canterà “Bambino / Per me è importante” e gli inediti “Cicatrici” e “Affari Tuoi”. Per Casadilego invece abbiamo “Kitchen Sink”, “xanny” e “A case of you”. Al termine delle esibizioni uscirà un altro concorrente così che rimangano solo due finalisti per il ballottaggio.

Nell’ultima fase i concorrenti si esibiranno su brani inediti. Abbiamo “One cup of Happiness” per i Little Pieces of Marmelade, “Oh Oh Oh” per N.A.I.P, “Cuore Nero” per Blind e “Vittoria” per Casadilego.

Il pubblico e i fan sono letteralmente in trepidazione. Tutti vogliono sapere chi sarà a trionfare, ma per il momento non ci resta altro che aspettare fino a stare e assistere a uno spettacolo senza precedenti.