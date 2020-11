X Factor 2020, la frase hot di Mika sconvolge tutti: “Voglio sc***re”

L’amatissimo giudice di X Factor 2020, Mika, si è lasciato andare ad una confessione hot in diretta che ha lasciato tutti di stucco.

Quella di ieri sera è stata una puntata ricca di emozioni. I giudici hanno battibeccato l’uno con l’altro in difesa dei componenti delle proprie squadre. Il primo ad attuare una strategia difensiva è stato Manuel Agnelli. A smascherarlo è stato Mika che si è limitato però ad un commento secco: “Manuel stasera sei super furbo”. Meno diplomatico e più diretto è stato invece Hell Raton: “Manuel tu dici sempre che non capisci, io non parlo bene l’italiano ma se vuoi ti faccio un disegnino, perché sono bravo, così magari è meglio”.

Leggi anche ->X Factor, scontro aperto tra Emma e Mika: “Irrispettosa, non doveva dirlo”

La risposta del leader degli Afterhours non si è fatta attendere: “Ho capito la tattica di Manuelito, dice sempre le stesse cose. Io li produrrò con la mia agenzia. Apriranno i miei tour. Hanno molto più da dire loro che le tue ragazze”. I giudici a fine serata perderanno un componente a testa, visto che sono stati eliminati i Melancholia e la giovanissima Cmqmartina.

Leggi anche ->X Factor, tutti i concorrenti: le scelte di Mika, Hell Raton, Manuel Agnelli ed Emma

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

X Factor 2020: la frase hot di Mika lascia tutti di stucco

La puntata non è stata solo diverbi e punzecchiature. In apertura c’è stato un bel momento dedicato alle donne, con un discorso motivazionale di Emma sulla lotta per la parità tra i generi. Ovviamente c’è stato ampio spazio per spettacolo e musica, il fulcro della trasmissione, e per qualche momento di divertimento. A creare il momento comico ci ha pensato Mika, pronto a sfruttare una frase di Hell Raton per una battuta a sfondo sessuale.

Manuelito ad un certo punto gli ha chiesto: “Hai voglia di ballare?” e Mika senza pensarci un attimo ha risposto: “Certo! Voglio ballare ma ancora di più baciare, abbracciare, scopare, voglio fare tutto”. Frase ironica che ha lasciato molti senza parole, ma che ha anche portato altri a ridere di gusto.