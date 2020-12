Valerio Vedovatti è tra le più giovani youtuber del web, ad appena 16 anni ha più 300 mila iscritti su Youtube. Ma cosa sappiamo in più di lei?

Valeria Vedovatti è una giovanissima youtuber di appena 16 anni che, nonostante la sua tenera età, ha già conquistato centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi che la amano e la seguono. Con 370 mila iscritti sul suo canale, ribattezzato “valemas” per dargli un tocco di personalità in più. Ma cosa sappiamo in più su di lei?

Valeria Vedovatti, chi è la giovanissima youtuber che ha conquistato il web

Valeria Vedovatti ha aperto il suo canale Youtube nel 2017, tre anni fa, precisamente il 13 giugno con un video in cui si presentava al pubblico. Il video si intitolava “Chi sono?!” e mostrava Valeria con i suoi interessi e le sue passioni: in particolare l’estate e il suo gatto, che ogni tanto compare in video.

La giovane youtuber non ci ha messo molto a raggiungere il buon risultato di 25mila iscritti, che ha festeggiato con una sorta di concorso in cui chiamava qualcuno dei suoi fan. Riguardo al motivo che l’ha spinta ad intraprendere la strada del web, Valeria ha detto: “Ho aperto questo canale per condividere con voi disagi (perché non mancano mai) e momenti belli della mia vita! Faccio video per passione, perché mi rende felice, con l’obbiettivo di strappare un sorriso a qualcuno”

Valeria ha molti video visti e rivisti dai suoi iscritti, in particolare il video più visto in assoluto sul suo canale è quello in cui la giovane ha rifatto alcuni video del social network Musical.y (molto simile a Tik Tok) in chiave comica. In onore di questa occasione, Valeria ha vinto i Kids’ Choice Awards nella categoria Nuova Star.