Cska Sofia Roma Europa League: streaming, formazioni e precedenti

Il match tra Cska Sofia e Roma è valido per la sesta giornata di Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Ultimo atto anche del primo turno dell’Europa League, dopo che nella due giorni di Champions League tre italiane su quattro hanno superato la prima fase e avuto accesso agli ottavi. Fuori da tutte le competizioni europee soltanto l’Inter di Conte, che non è riuscita ad andare oltre lo zero a zero contro lo Shakhtar Donetsk.

LEGGI ANCHE -> Le ultime parole di Paolo Rossi, il messaggio dedicato ai malati

Oggi alle 18.55 passerella finale per la Roma già matematicamente qualificata e matematicamente anche prima nel girone A. I giallorossi vanno oggi in Bulgaria, ospiti del CSKA Sofia che è invece fanalino di coda del gruppo con appena due punti conquistati. La squadra di Fonseca vorrà sicuramente onorare l’impegno fino in fondo.

LEGGI ANCHE -> Funerali Paolo Rossi, il dolore di tutta Italia: quando ci sono le esequie

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Cska Sofia Roma e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio dell’Esercito Bulgaro di Sofia tra i padroni di casa del CSKA Sofia e gli ospiti giallorossi della Roma sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport 253. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento. In chiaro non è prevista alcuna messa in onda.

Cinque precedenti tra le due formazioni, con i numeri che parlano giallorosso: quattro vittorie e un solo pareggio, quello dell’andata, con sette gol fatti e nessuno subito. L’ultima sfida prima dello zero a zero della prima giornata tra le due formazioni in gare ufficiali è datata 2009: finì tre a zero per la Roma in trasferta, la più larga vittoria giallorossa, con doppietta di Alessio Cerci e gol di Scardina a completare l’opera.

CSKA Sofia – Roma, le due squadre in campo: le formazioni

Akrapovic e Fonseca stanno completando le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni:

CSKA SOFIA (3-4-1-2): Busatto; Zanev, Mattheij, Antov; Vion, Geferson, Youga, Carey; Sankharé; Yomov, Sowe.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Juan Jesus; Bruno Peres, Diawara, Milanese, Calafiori; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.