Alitalia amplia la sua gamma di offerta di voli covid tested: si vola in sicurezza anche verso New York.

In questo periodo di emergenza Coronavirus le compagnie aeree sono tra le categorie che sicuramente stanno soffrendo maggiormente dello stop dovuto proprio alla pandemia mondiale. Le misure per cercare di far viaggiare comunque tutti in scurezza sono tantissime. Dal controllo della temperatura, all’obbligo della mascherina, passando per l’igienizzazione di tutte le sedute e tavolini e ovviamente l’utilizzo di filtri Hepa all’interno delle cabine aeree. A questi si aggiunge il distanziamento sociale prima e dopo l’imbarco. Ma non solo: Alitalia ha messo anche in pratica delle particolari attenzioni per i voli così detti Covid Free.

I voli covid-tested verso New York

Se fino a poco tempo fa c’era un unico volo all’interno dell’Italia da Roma a Milano in cui i passeggeri dovevano sottoporsi al test covid 19, ora l’offerta si amplia. Il test preventivo per capire l’eventuale positività al Coronavirus interessa tutti i passeggeri che scelgono questi voli e dall’8 dicembre i voli covid tested Alitalia interesseranno anche il collegamento da Fiumicino per New York.

Come funzionano questi voli?

Tutti coloro che viaggeranno settimanalmente sui 3 collegamenti verso New York con Alitalia dovranno presentare la certificazione che attesta la loro negatività al covid-19. Una certificazione che deve garantire che è stato effettuato un test nelle 48 ore precedenti la partenza. In alternativa i passeggeri dovranno sottoporsi al test proprio in aeroporto, prima di partire.

Chi partirà dagli Stati Uniti verso l’Italia dovrà essere sottoposto allo stesso trattamento e quindi ci sarà un doppio test che permetterà ai passeggeri di evitare l’obbligo di quarantena al momento dell’arrivo in Italia.

Quarantena sì o no?

Secondo il nuovo DPCM infatti pare che tutti coloro che arriveranno in Italia, dopo essere stati all’estero, dovrebbero sottoporsi alla quarantena. Una misura che non è ancora stata confermata al 100% ma che è probabile diventi ufficiale a breve.

Per quanto riguarda questi voli Covid Tested Alitalia, in cui i passeggeri sono tutti negativi ricordiamo che dovranno in ogni caso compilare anche un’autocertificazione che attesti di aver di non aver avuto contatti con persone affette da malattia.

A bordo, ovviamente, anche se i voli sono covid free, i passeggeri saranno comunque obbligati ad indossare la mascherina chirurgica e dovrà essere sostituita ogni quattro ore, quindi sarà importante anche avere con sé il ricambio.