Alitalia sta testando i voli covid-free. Come funzionano e come vanno effettuati i test prima di partire?

L’emergenza coronavirus ha fatto sì che i viaggi in aereo, così come tutti gli spostamenti e le vacanze in senso più ampio, subissero un rallentamento. Le compagnie aeree però non si sono date per vinte e hanno deciso di trovare il loro modo per far volare i passeggeri in totale sicurezza. Ed ecco, infatti, che Alitalia ha deciso di testare i voli covid free.

Cosa sono i voli Covid free?

Grazie all’evoluzione degli strumenti di controllo proprio per la diffusione del coronavirus si possono fare delle azioni di prevenzione. Su 7 voli operativi di Alitalia viaggeranno solo passeggeri che sono risultati negativi al tampone covid-19 e che avranno eseguito il test antigenico rapido prima di imbarcarsi. Oppure dovranno dimostrare che il tampone è stato effettuato nelle 72 ore precedenti all’imbarco.

Come e dove fare i tamponi prima di partire

Si tratta di una fase sperimentale che va dal 16 settembre al 31 gennaio 2021 e i voli coinvolti sono da Roma, Fiumicino verso Milano. I passeggeri quindi che potranno salire a bordo sono solamente persone che risultano negative al tampone.

Eventualmente si può fare il tampone rapido all’aeroporto nel drive-in nel parcheggio lunga sosta e in questo caso bisognerà presentarsi dalle 2 alle 2 ore prima della partenza del volo. Oppure nel presidio sanitario box area test covid-19 nel terminal 3 area arrivi. In questo caso bisognerà presentarsi un’ora e mezza prima della partenza del volo. Questo per quanto riguarda Roma.

Le aree test a Milano

Invece a Milano Linate il test rapido per controllare la negatività al covid-19, sarà effettuato presso il presidio sanitario box area test presentandosi almeno un’ora e mezza prima del del volo. Per effettuare il test però è fondamentale avere il biglietto aereo, la tessera sanitaria e l’autocertificazione di isolamento domiciliare.

Cosa succede dopo il risultato negativo

In caso di referto negativo si va al banco del check-in e si va al Gate. Ovviamente in aereo vanno comunque rispettate tutte le regole classiche di un qualsiasi altro volo. Quindi bisogna comunque indossare la mascherina, igienizzarsi le mani e mantenere il distanziamento sociale. Ma i passeggeri hanno la sicurezza che accanto a loro ci sono persone che sono risultate negative.

I bambini fino a 6 anni sono esentati dal test Salvo esplicita richiesta del genitore.

Se vi state chiedendo se per un volo di andata e ritorno tra Roma e Milano bisogna fare due volte il test la risposta è semplice. Se il volo di rientro è effettuato entro 72 ore dal primo tampone si può partire tranquillamente. Se invece si superano le 72 ore bisogna effettuarlo nuovamente.