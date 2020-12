I ricercatori hanno scoperto che i pesci cantano e che i pesci rossi non sono per niente smemorati.

Il modo di dire “muto come un pesce” potrebbe avere vita molto breve e tutto per via di alcuni ricercatori australiani che hanno scoperto alcune specie di questi animali che cantano! I pesci non sono affatto silenziosi, ma fanno dei suoni. Alcuni cantano da soli altri invece in coro! Una scoperta interessante!

La scoperta: i pesci hanno un verso

La Curtin University di Perth ha effettuato questo studio grazie al lavoro di svariati biologi marini concentrandosi sull’analizzare tutti i suoni che provenivano dall’acqua dell’Australia occidentale. Ovviamente si sono registrati diversi suoni, ma alcuni erano completamente nuovi e derivavano da delle specie di pesce che cantavano! Nello specifico si trattava di cosiddetti cori amorosi e sono stati registrati principalmente all’alba o al tramonto al fine di richiamare il partner nella stagione degli amori.

Perché cantano e quali sono le specie che amano di più parlare

Tra le specie che si è scoperto essere amanti del canto, troviamo l’ombrina atlantica, i pesci pipistrello e tutti i pesci della famiglia dei Terapontile. Questi canti, come abbiamo detto, servono quasi sicuramente per richiamare il partner e determinare qual è il compagno giusto per la riproduzione.

Si è insomma svelato un segreto del mare, perché da tanto tempo i biologi stavano cercando di capire se i pesci fossero veramente muti, se riescono a provare emozioni o provare dolori o a riconoscersi allo specchio. E ciò che è emerso da tutti questi diversi studi è sorprendente perché i pesci sembrano più intelligenti di quanto non abbiamo mai pensato. Sembra infatti che abbiano delle emozioni, che sentano il dolore e il famigerato pesce pulitore anche in grado di riconoscere la propria immagine nello specchio.

Il pesce rosso ha una buona memoria

Tra le altre scoperte che sono state effettuate nel mondo dei pesci non possiamo non dare spazio al piccolo pesce rosso. Si pensava avesse una memoria molto breve, ma non è realtà così smemorato. Riesci anche trattenere determinate informazioni a lui congeniali anche per 5 mesi. È anche molto più intelligente di quanto si potesse pensare perché sa quando il suo padrone sta per dargli da mangiare e riesce anche a mettere in atto delle strategie per accaparrarsi per primo il cibo, magari distraendo l’altro oppure aspettando che il cibo affondi senza affannarsi in superficie.

Insomma, il mondo dei pesci, come riporta Focus è quindi ancora tutto da scoprire e dopo aver svelato la loro capacità di cantare, chissà quali altre sorprese ci riserva questo straordinario universo.

(fonte immagini Pixabay)