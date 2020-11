Ragazza morta, scappa da auto in fiamme e cade dal ponte – FOTO

È orribile la circostanza che riguarda una ragazza morta dopo avere cercato di trovare scampo da un tremendo incidente stradale.

Nello scorso mese di luglio una ragazza morì in maniera tanto atroce quanto assurda. Lei si chiamava Azra Kemal, aveva 24 anni e stava tornando a casa sua alle 02:30 del mattino a Londra, in auto, in compagnia di un amico. Ma la vettura rimase coinvolta in un incidente e finì con il prendere fuoco. Entrambi gli occupanti riuscirono a mettersi in salvo.

La ragazza morta però aveva provato a cercare scampo in uno spazio posto al centro della carreggiata, lungo un ponte. Ma si ritiene che la giovane in realtà non abbia visto che c’era un buco. Azra finì con il precipitare per oltre 9 metri, perdendo la vita. Quanto accaduto è finito al centro di una inchiesta ed ora se ne dibatte in tribunale. La madre della ragazza morta ha chiesto in aula che venissero intraprese delle adeguate misure di sicurezza, come l’installazione di telecamere, segnali luminosi e barriere. “Non è possibile che ci fosse una apertura senza barriera al centro della strada”, ha affermato la donna. Tali precauzioni contribuiranno senz’altro ad evitare che possa avvenire qualche altra tragedia simile in futuro.

Ragazza morta, le circostanze del decesso tanto tragiche quanto assurde

Anche il medico legale ha confermato che la morte di Azra è avvenuta per le lesioni rimediate a seguito della caduta da una altezza considerevole. La 24enne, apprendista avvocato con davanti a sé una brillante e promettente carriera, è deceduta in quella che è una disavventura molto sfortunata, come è stata definita in tribunale. Tuttavia si ritiene anche che la ragazza abbia assunto degli alcolici poiché aveva partecipato ad una festa. Questo potrebbe averne offuscato le capacità di giudizio. In più era buio pesto. Ora la madre della giovane intende fare in modo che drammi come quello che ha coinvolto sua figlia non avvengano mai più.

