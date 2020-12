Grande Fratello Vip, Dayane Mello come Bettarini: ha bestemmiato?

Alcuni telespettatori nelle scorse ore hanno chiesto che Dayane Mello venisse eliminata come Stefano Bettarini per una bestemmia, sarà vero?

Nelle scorse ore molti fan del Grande Fratello Vip hanno accusato Dayane Mello di aver bestemmiato. Questi, dunque, hanno chiesto l’immediata eliminazione della modella brasiliana, esattamente come successo qualche settimana fa con Stefano Bettarini. L’ex calciatore toscano in quella occasione si è lasciato scappare un’imprecazione blasfema che per i toscani è semplicemente un intercalare. Tuttavia la frase per molti risultava offensiva, dunque non c’è stato modo di salvarlo dall’esclusione. La stessa sorte capiterà anche alla splendida modella?

La presunta bestemmia sarebbe stata pronunciata da Dayane mentre si trovava seduta al tavolo della cucina insieme a Malgioglio e Maria Teresa Ruta. I tre stavano parlando in modo tranquillo e stavano guardando delle foto. Dato il contesto è difficile pensare che la concorrente abbia bestemmiato, ma ad un tratto qualcuno ha percepito in un suo commento la frase blasfema: “P***a Madonna”.

Dayane Mello ha bestemmiato? Ecco la verità

Da questo video (registrato dall’app) si sente meglio rispetto a quello registrato dalla tv e mi sembra che dica

“CHE FOTO MADONNA”#gfvip il caso è chiuso pic.twitter.com/JfBDSezaEK — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) December 8, 2020

Prima ancora che gli autori del programma si mettessero a revisionare le immagini, i fan della modella brasiliana hanno smentito le accuse ed hanno spiegato che in realtà ha detto “Che foto, Madonna”. Insomma l’espressione utilizzata non è né blasfema né offensiva per nessuno. La testimonianza è stata offerta dagli stessi supporter di Dayane con la pubblicazione dell’estratto video in cui pronuncia la frase incriminata. I fan hanno poi messo fine alle polemiche facendo diventare la frase pronunciata dalla modella un trend topic su Twitter.

