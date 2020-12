Conosciamo meglio la storia e vita privata dell’attore Franco Franchi: ecco tutte le curiosità sulla sfera personale

Per tutti era noto come Franco Franchi, ma il suo nome all’anagrafe era Francesco Benenato. Nasce a Palermo il 18 settembre 1928 ed è diventato celebre insieme a Ciccio Ingrassia per il celebre duo comico “Franco e Ciccio“. Più di cento film in cui sono stai protagonisti. Inoltre, a sua famiglia era molto umile e così, a causa delle gravi difficoltà economiche, finì velocemente gli studi per poi andare a lavorare anche come muratore insieme al padre, poi come artigiano, facchino, garzone ed infine banditore. Così iniziò a suonare la grancassa nel paese per poi essere notato dal musicista napoletano Salvatore Polara. Successivamente prese vita la sua carriera da cantante esibendosi in piazze, durante i matrimoni o per serenate e spettacoli comici all’aperto. Poi si esibì come imitatore grazie alla sua particolare mimica facciale. Inoltre, disse addio alla compagnia di Polara per poi lavorare in un circo come tuttofare. Fu anche arrestato per piccoli furbo. Dopo il servizio militare, tornò in Sicilia per fare il suo debutto al teatro Golden di Palermo.

Leggi anche –> Giampiero Ingrassia ricorda la moglie scomparsa a “Vieni da me”

Leggi anche —> Giampiero Ingrassia e il suo dramma familiare: “Così ho ricominciato a vivere”

Moriva il 9 dicembre 1992 Franco Franchi, il duo comico

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Al cinema Franco e Ciccio come duo comico fecero il loro debutto nel 1960 con il film “Appuntamento ad Ischia” diretto da Mario Mattoli seguito così da tante pellicole divenute celebri, come “L’onorata società” di Riccardo Pazzaglia (1961); “Il giudizio universale” di Vittorio De Sica; “Don Chisciotte e Sancio Panza” di Giovanni Grimaldi (1968); l’episodio “La giara”, in “Kaos” di Paolo e Vittorio Taviani (1961). Franco Franchi morì a Roma il 9 dicembre 1992 a causa di una cirrosi epatica. L’attore era sposato da giovanissimo con Irene Gallina: dalla loro relazione nacquero due figli, Maria Letizia e Massimo. Per tantissimi anni hanno fatto ridere milioni di italiani lasciando un segno nel cinema italiano.