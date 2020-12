Federica Panicucci: “Non sposo Marco Bacini”, il perché del no

Da Federica Panicucci arriva la spiegazione sul perché non ci sarà alcun matrimonio con il suo compagno, l’imprenditore Marco Bacini.

Per Federica Panicucci matrimonio ed unione per la vita con Marco Bacini rappresentano un obiettivo da perseguire. Ma non adesso. Nel corso di una intervista concessa a ‘Chi‘, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, la conduttrice di ‘Mattino 5’ ha spiegato il perché. L’attesa delle nozze con il suo compagno ormai di lungo corso è da attribuire comunque non a mancanze od a particolari esigenze intime.

“Semplicemente vogliamo attendere che la pandemia giunga al termine. Così potremo fare festa con tutti coloro che amiamo, senza la necessità di dovere stare a distanza e di indossare la mascherina”. Una scelta che anche tante altre coppie che avevano programmato, alla fine hanno intrapreso. “Sperando che non ci voglia troppo tempo”. Intanto la 53enne conduttrice televisiva originaria di Cecina, in provincia di Livorno, prosegue la sua longeva e proficua esperienza. Lei stessa ammette che questa esperienza lavorativa ha contribuito ad arricchirla culturalmente ed umanamente.

Federica Panicucci matrimonio, se ne parla dopo la pandemia: “Intanto Mattino 5”

Lì si tratta la cronaca rosa, quella nera, si parla di gialli, di attualità e molto altro. “Ho imparato a giostrare tra vari argomenti, in questi miei 12 anni di conduzione di Mattino 5. Ora però c’è altro”. Ovvero il concerto di Natale trasmesso da Canale 5 e la cui presentazione Mediaset ha affidato a lei. Sarà un momento importante, per dimenticare la tanta sofferenza connessa a questo periodo.

Invece l’evento di Capodanno sulle reti del Biscione vedrà come anfitrione Alfonso Signorini, ormai in ascesa totale a Cologno Monzese. Per quanto riguarda la sua vita privata, tutti sanno che la toscana aveva intrapreso una lunga relazione con Mario Fargetta. I due erano stati insieme dal 1995 fino al 2015, con il matrimonio celebrato nel 2006 e con due figli, Sofia e Mattia, nati da questa relazione. Poi Federica Panicucci si è fidanzata con Marco Bacini nel 2016.