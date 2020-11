Federica Panicucci contro Francesco Oppini: “Deve chiedere scusa”

La giornalista Federica Panicucci si è scagliata contro Francesco Oppini, sostenendo che il gieffino debba chiedere scusa.

Quest’oggi a “Mattino Cinque” si è parlato di “Grande Fratello Vip“: dal bacio tra Adua Del Vesco e Dayane Mello, le storie infinite su Elisabetta Gregoraci ma, soprattutto, le frasi infelici pronunciate da Francesco Oppini.

Oppini ha parlato di Dayane Mello in maniera non idilliaca e, in seguito, ha pronunciato una frase su Flavia Vento che ha indignato il web. A tal proposito la conduttrice e giornalista Federica Panicucci si è scagliata contro il giovane, appoggiando lo sfogo di sua madre, Alba Parietti: “Alba è stata onesta e lucida. Se ha detto queste cose si deve scusare senza se e senza ma”. Come in ogni “Grande Fratello” che si rispetti nel corso della sua messa in onda deve capitare almeno un episodio di bestemmia, in questa edizione, però, ce ne sono stati ben due con Denis Dosio e Paolo Brosio. Inoltre sono state pronunciate frasi maschiliste come quelle di Francesco Oppini, che questa sera rischia la squalifica.

Francesco Oppini sotto accusa a Mattino Cinque

Federica Panicucci a “Mattino Cinque” ha condannato apertamente le frasi: “Non è un processo a Francesco Oppini, ma alla frase. Questa è una cosa che non si può dire. Non si può neanche pensare”. Nella scorsa edizione del “Grande Fratello Vip” Salvo Veneziano è stato massacrato per ore prima di essere stato squalificato. Che toccherà la stessa sorte a Francesco Oppini?

L’opinionista Raffaello Tonon ha voluto spezzare una lancia a favore del figlio di Alba Parietti: “Non abbiamo davanti un bullo o un violento. Ha scivolato”. La Panicucci, però, è sicura che stasera Alfonso Signorini farà notare queste frasi ad Oppini e pretenderà che chieda scusa. Francesco Mogol azzarda che se dovesse autoescludersi dal “GF Vip“, sarebbe il primo nella sua storia.