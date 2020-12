Ajax – Atalanta Champions League: streaming, formazioni e precedenti

Il match tra Ajax e Atalanta è valido per la sesta giornata di Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Ultimo atto del primo turno di Champions League per le squadre italiane: hanno già avuto accesso agli ottavi la Juventus e la Lazio, impegnate ieri. Ben più complesso appare il cammino di Inter e Atalanta. La squadra milanese è costretta a vincere contro lo Shakhtar Donetsk e sperare che l’altra partita del girone non finisca in pareggio.

Tra i bergamaschi – a cui basta un pareggio in trasferta contro l’Ajax – tiene invece banco il caso Gasperini. Viene infatti sostenuto che ci sarebbe stata una rissa negli spogliatoi e che l’allenatore sarebbe stato colpito con un pugno dal capitano atalantino, Papu Gomez. Sarebbero dunque già pronte e firmate le dimissioni.

Precedenti di Ajax – Atalanta e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam tra i padroni di casa dell’Ajax e la formazione ospite dell’Atalanta sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Seconda sfida in assoluto in Europa tra queste due squadre e seconda sfida anche per l’Atalanta contro squadre olandesi. Il bilancio dell’Ajax contro le italiane è rilevante e per questo i bergamaschi non devono sottovalutare l’impegno: gli olandesi sono infatti reduci da ben otto risultati utili consecutivi, compreso quello dell’andata a Bergamo, con 2 vittorie e sei pareggi complessivi. Non perdono infatti dalla sconfitta per 1-2 contro la Juventus nel febbraio 2010 in Europa League.

Ajax e Atalanta, le due squadre in campo: le formazioni

Teg Hag e Gasperini stanno completando le loro scelte in vista della partita di oggi pomeriggio. Queste le probabili formazioni:

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenbech; Antony, Traoré, Tadic.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D.Zapata.