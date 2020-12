Uomo ucciso, efferato delitto in pieno giorno davanti a tutti

Numerose persone assistono all’omicidio di un uomo ucciso con tremenda violenza all’ora di pranzo in strada. Il killer ha provato la fuga.

Scatta l’arresto immediato per un individuo responsabile della morte di un uomo ucciso in strada ed in pieno giorno. Il delitto è avvenuto poco pria dell’ora di pranzo di martedì 8 dicembre 2020. Erano le ore 12:15 quando la vittima, un giovane di 26 anni, è stato raggiunto da diversi colpi di arma da taglio ad Ancona. L’aggressione letale si è verificata in un’area del quartiere Pinocchio.

Subito dopo l’omicida ha cercato di nascondersi in un palazzo attiguo. Il tanto sangue perso dal giovane uomo ucciso ed i segni di coltellate profonde visibili sul suo cadavere non lasciano dubbi. Il delitto è stato portato a compimento usando una inaudita ferocia. Inoltre a questo episodio hanno partecipato, in qualità di testimoni oculari, svariate persone, tutte interpellate in questi momenti dai carabinieri.

Uomo ucciso, i testimoni che hanno visto tutto hanno fatto arrestare l’omicida

Le forze dell’ordine sono impegnate nello svolgimento degli interrogatori per potere prendere conoscenza di tutti gli elementi utili per questo caso. Proprio loro hanno contribuito in maniera decisiva a bloccare l’assassino ed a consegnarlo alle autorità. Il killer è un coetaneo del giovane barbaramente ammazzato.

Entrambi sono originari di Ancona, ora i militari sono in attesa di interrogare l’omicida, che resterà certamente anche in carcere dopo la convalida della custodia cautelare dal gip. Si intende capire il perché l’assassino ha agito così.