Coronavirus, Lopalco: “Vaccino? Dobbiamo prendere tempo”

L’emergenza Coronavirus non è finita, l’epidemiologo Lopalco chiarisce: “Vaccino? Dobbiamo prendere tempo”.

La terza ondata? Pochi i dubbi sul fatto che sarà inevitabile. Lo ricorda in una intervista sul quotidiano ‘Il Messaggero’ l’epidemiologo dell’Università di Pisa e assessore alla Salute della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco. “Dobbiamo prendere più tempo possibile. Con la vaccinazione Covid almeno gli anziani saranno protetti, gli effetti della ripresa dei contagi diventerebbero più sopportabili”, afferma infatti.

Il noto medico sottolinea come sarà possibile a breve un allentamento della pressione sugli ospedali, ma questo non vuol dire che sia tutto finito. Anzi, la tregua – se si considera quella estiva – sarà davvero molto breve. Bisognerà perciò dare “sacrifici fondamentali”. Questo perché “è l’unico modo anche se purtroppo ancora la gente non l’ha capito”.

L’epidemiologo Lopalco su emergenza Coronavirus e vaccino

Lopalco dice di sì alla riapertura delle scuole, ma è di fatto contrario alle cosiddette classi pollaio: “Con 25 studenti in uno stesso spazio basta poco per moltiplicare il contagio”. Insomma, non solo non è finita, ma i prossimi mesi, stando a sentire l’assessore alla Regione Puglia, saranno anche i mesi del sacrificio. In sostanza, un’ondata – la seconda – dovrebbe finire insieme alla fine del nuovo anno.

Ma una terza ondata, se non controllata, dovrebbe ripartire appena il 2021 avrà inizio. Questa sarà la fase cruciale, ma Lopalco non sembra avere dubbi: “La terza ondata è inevitabile. Ora dobbiamo rinunciare ai contatti sociali”. Insomma, stando a quelle che sono le previsioni degli epidemiologi, quelle che arriveranno potrebbero essere settimane in cui il virus non solo non rallenterà, ma potrà anche avere effetti più nefasti.