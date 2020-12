Sarah Michelle Gellar e Selma Blair, dopo vent’anni scatta un bacio appassionato

Sarah Michelle Gellar e Selma Blair si sono riviste dopo ventuno anni dal film che le ha rese famose. Tra le due la chimica è innegabile.

Le due attrici hanno recitato nel 1999 in Cruel Intentions- Prima regola non innamorarsi. Grazie alle loro doti recitative e al grande apprezzamento del pubblico, avevano anche vinto un premio all’MTV Movie & TV Award.

Dopo il 1999, le due donne hanno continuato a recitare prendendo parte a diverse produzioni. Sfortunatamente nel 2019 alla Blair è stata diagnosticata la sclerosi multipla, ma le sue condizioni appaiono stabili. E’ sempre lei che a febbraio aveva condiviso una post che la ritraeva in compagnia della Gellar e del regista e sceneggiatore di Cruel Intentions.

Sara Michelle Gellar e Selma Blair: il loro bacio riaccende gli animi dei loro fan

La Gellar e la Blair sono davvero passate alla storia per il loro bacio. Nonostante siano passati ben 21 anni dall’uscita del film, le due sono sempre pronte ad entrare in azione. Durante la scena diventata famosa in tutto il mondo, Kathryn Merteuil (Sara Michelle Gellar) cercava di insegnare a Cecile Caldwell (Selma Blair) come baciare qualcuno. Questo momento divenne uno dei più iconici della cultura pop di inizio duemila e viene ricordato ancora oggi come tale.

Negli anni, la coppia ha fatto molto parlare di sé perché ha ricreato spesso il famoso bacio. Uno dei loro momenti più celebri è stato quando hanno ricevuto il premio nella categoria “miglior bacio” agli MTV Movie Awards del 2000. Quale festeggiamento migliore se non un bacio davanti a tutta la platea di spettatori e telespettatori. La Gellar ha dichiarato che il loro bacio è “il bacio più premiato della storia del cinema; non dovete cercarlo su Google, l’ho già fatto io”.

E’ proprio per questo che a vent’anni dalla scena, hanno deciso di ricrearla ancora una volta. Sfortunatamente, questa volta, la scena è stata interrotta da un vetro a causa delle restrizioni Covid. Proprio nel momento dell’interruzione la Gellar ha dichiarato: “Rimani al sicuro, MTV. E 2020: finisci presto“.