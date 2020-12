Paolo Brosio, l’audio choc di Maria Laura De Vitis: la verità

Ancora un retroscena suggestivo sul rapporto tra il giornalista Paolo Brosio e la giovane modella Maria Laura De Vitis: spunta l’audio choc

Ancora rivelazioni bollenti per quanto riguarda la vita privata di Paolo Brosio. Il giornalista è legato sentimentalmente a Maria Laura De Vitis, una giovane modella, ma Diego Granese ha svelato nei giorni scorsi di essere in possesso di un audio choc della ragazza. Lei avrebbe rivelato di stare con Brosio solo per successo e così quest’ultimo, in studio da Barbara d’Urso a “Live Non è la D’Urso” ha rivelato di continuare a riporre sempre fiducia in lei: “Avreste problemi per il meccanismo che c’è dietro: c’è molto altro”. La stessa Maria Laura, poi, ha aggiunto il suo punto di vista spiegando nel dettaglio: “È una cosa molto più grande e non è più di mia competenza perché in mano a persone competenti che stanno indagando”.

Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis svela i motivi

Così l’audio in questione non è stato trasmesso in onda su Canale5: la giovane modella ha aggiunto che sia l’audio concordato con il suo agente. Inoltre, stando alle sue dichiarazioni, anche Brosio ne era a conoscenza visto che era stato fatto di proposito per capire le reali intenzioni di Diego Granese. Anche la presentatrice ha parlato della nota audio: “Sembri un’approfittatrice, c’è una frase molto particolare”.