Paolo Brosio, Diego Granese attacca: “Maria Laura si stancherà di te”

Diego Granese sembra avere le idee chiare riguardo alla fidanzata di Paolo Brosio e ritiene che tra loro non funzionerà.

Da quando è entrato nella Casa del “Grande Fratello Vip“, ma anche dopo la sua eliminazione, si è continuato a parlare di Paolo Brosio, soprattutto nei salotti di Barbara D’Urso. A fare scandalo la sua relazione con una donna molto più giovane di lui.

Maria Laura De Vitis, la fidanzata di Paolo Brosio, è stata paparazzata con l’imprenditore lombardo Diego Granese, che ha fatto delle rivelazioni scottanti. “Da quando Brosio è uscito non sono più riuscito a vederla, ma prima o poi si stancherà di lui. Non so come andrà avanti, però ci stiamo sentendo“, ha dichiarato. Per lui quello che sta nascendo tra loro non è un’amicizia quanto, piuttosto, qualcosa di molto più serio, nonostante lei continui a sostenere di essere impegnata con l’ex gieffino. “L’ho conosciuta a due cene e quando l’ho riaccompagnata a casa ci siamo baciati in macchina“, asserisce Granese.

Paolo Brosio tradito da Maria Laura De Vitis?

Secondo l’imprenditore Diego Granese dalle foto si può vedere chiaramente che tra lui e Maria Laura De Vitis c’è una bella affinità: “Sono passato per quello che si è inventato tutto“, ha detto con rammarico il lombardo. Granese ha poi asserito di sentire ogni giorno la ragazza anche se, da quando il suo fidanzato Paolo Brosio è stato eliminato dalla Casa del “Grande Fratello Vip“, lei ha preso le distanze.

Diego Granese continua a sostenere nei vari salotti televisivi che quello con Maria Laura “non è un rapporto distaccato” e che lui non saluta con così tanto affetto le ragazze che ha appena conosciuto. Paolo Brosio è stato dunque tradito dalla sua fidanzata? Bisognerà attendere i prossimi scoop per confermarlo o meno.