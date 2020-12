Manuela Arcuri, il duro confronto con Gabriel Garko: lui dice tutta la verità

Gabriel Garko e Manuela Arcuri si sono confrontati duramente durante la puntata di Live Non è la D’Urso: la verità dell’attore

Il passato è sempre oggetto di discussione facendo parte anche del presente. Così il celebre attore, Gabriel Garko, ha avuto un confronto con Manuela Arcuri dopo il coming out al Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi ha rivelato, inoltre, di aver avuto relazioni finte con Adua Del Vesco ed Eva Grimaldi, ma ha voluto precisare: “La nostra storia è stata vera”. Poi, riferendosi a Manuela Arcuri, ha svelato: “Tra noi è stato tutto vero quando sono venuto qui in questo programma l’ultima volta avevo chiesto di togliere Manuela dalla clip delle mie finte ex perché tra di noi c’è stato qualcosa di vero e bello. Io mi sono trovato di fronte ad un bivio”.

Manuela Arcuri, la risposta a Gabriel Garko

La stessa sua ex fidanzata, Manuela Arcuri, ha voluto rispondere a ciò che era successo nei giorni precedenti: “Ci ero rimasta male quando ho sentito quelle cose. Ho dubitato e mi sarebbe molto dispiaciuto se fossi stata presa in giro, ma sono felice che tu lo abbia detto davanti a tutti”. A “Verissimo“, infine, l’attrice aveva svelato: “Non mi ha mai detto nulla, c’erano delle voci, avevo forse dei dubbi, ma non ho mai avuto certezze. Con me non si è mai aperto, forse ha indossato una maschera fingendosi eterosessuale. Immagino quanto abbia sofferto, nascondersi sempre non dev’essere stato facile. Mi dispiace tantissimo”. Ora è arrivata tutta la verità con i due ex che si sono chiariti nello studio di Barbara d’Urso.