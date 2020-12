Gabriel Garko presenta il fidanzato Gaetano alla famiglia: nozze in vista

Gabriel Garko è al settimo cielo, finalmente può frequentare il fidanzato Gaetano alla luce del sole. Tra loro le cose sono decisamente serie.

Gabriel Garko ha fatto coming out due mesi fa al “Grande Fratello Vip” e da allora vive una vita più serena e piena d’amore. Da qualche tempo l’attore è felice al fianco del nuovo fidanzato, Gaetano. La loro è una storia nata da poco, ma sembra essere molto seria.

La storia d’amore tra Gabriel Garko e il fidanzato Gaetano sembra andare a gonfie vele, tanto che la coppia è stata paparazzata insieme alla madre dell’attore, Isabella. La donna, infatti, ha conosciuto da poco il nuovo fidanzato del figlio e sembra che tra loro si sia instaurato un bel rapporto. I genitori di Garko hanno sempre saputo tutto della vita privata del figlio e non hanno mai avuto pregiudizi, neanche nei confronti del compagno del figlio, più piccolo di lui di ben 23 anni. I tre hanno trascorso un pomeriggio insieme tra le vie del centro della Capitale.

Gabriel Garko, pronto al matrimonio con Gaetano?

Gabriel Garko, la madre Isabella e Gaetano hanno pranzato insieme e poi hanno fatto una tappa in un bar del centro. Tutti muniti rigorosamente di mascherine, trascorrendo la giornata in compagnia ma anche in sicurezza. La liaison sarebbe tanto seria tra i due da far parlare anche di matrimonio. Questa sarebbe una bella sorpresa per l’attore, che non è mai convolato a nozze con nessuno.

Gaetano è un giovane 23enne napoletano che lavora all’ufficio scali dell’aeroporto di Milano Malpensa. Il ragazzo vive in Brianza ed è pertanto in una relazione a distanza con Garko, che vive nella provincia romana di Zagarolo. Prima di conoscerlo, l’attore è stato legato per 11 anni a Riccardo, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Per tre anni, invece, ha avuto una relazione con l’attore e ballerino Gabriele Rossi, con il quale oggi è ottimo amico.