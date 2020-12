Live! Corsa contro il tempo, chi è l’attore Aaron Eckhart

Questa sera in onda su Italia 1 in prima serata il film statunitense “Live! Corsa contro il tempo”. Ma chi è il protagonista Aaron Eckhart?

Prima serata all’insegna del cinema action questa sera su Italia 1! In onda il film targato USA “Live! Corsa contro il tempo“: una pellicola del 2019 di Steven C. Miller in cui un agentre di polizia si ritrova coinvolto nella brutta storia di un rapimento di una giovane ragazza. Conosciamo meglio l’attore principale Aaron Eckhart.

Chi è Aaron Eckhart, vita privata e carriera

Aaron Eckhart è un attore e doppiatore statunitense, nato a Cupertino, una città nella contea di Santa Clara in California, USA. Aaron oggi ha 52 anni e festeggia il suo compleanno il 12 marzo 1968. Ekchart è il figlio di una scrittrice di libri per l’infanzia e di un dirigente di una società informatica ed è cresciuto a Cupertino, la sua città natale, con altri due fratelli, per poi trasferirsi in Inghilterra e in Australia. Ha studiato recitazione e teatro presso la Brigham Young University.

Le sue prime esperienze di recitazione Aaron le fa per la televisione, con il film tv “Testimonianza Pericolosa” e con “Nella società degli uomini” ha debuttato per il grande schermo. Uno dei suoi ruoli più importanti, Aaron lo ha ottenuto entrando nel ricchissimo cast stellare Ogni maledetta domenica di Oliver Stone. Tantissimi i suoi lavori a fianco di nomi importantissimi del cinema come Catherine Zeta Jones, Brian De Palma, Jennifer Aniston e Tom Hanks.

Questa sera vedremo Aaron Eckhart nel film del 2019 “Live! Corsa contro il tempo!“, in cui interpreta un poliziotto caduto in disgrazia che ha bisogno di un riscatto nella vita e decide di occuparsi di un brutto caso di una ragazzina di 11 anni che è stata rapita. La pellicola andrà in onda alle 21,20 su Italia 1.