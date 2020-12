Balotelli Monza, ignoti devastano l’auto del calciatore: “Pregate”

Mentre è tutto fatto per l’unione sportiva Balotelli Monza, il calciatore subisce un episodio molto grave da parte di alcuni ignoti.

Mario Balotelli Monza, c’è la fumata bianca. L’attaccante nativo di Palermo e bresciano di adozione, nativo di famiglia originaria del Ghana, aveva già da alcuni giorni l’accordo con la società brianzola. Lì in biancorosso ritrova Silvio Berlusconi alla proprietà ed Adriano Galliani ai vertici dei quadri dirigenziali. Proprio quest’ultimo ha parlato qualche giorno fa di “ultima possibilità per lui”.

Leggi anche –> GF Vip 2020 | Mario Balotelli contro Guenda e la Ruta sui social | FOTO

Il giocatore ha accettato con grande entusiasmo e tutti i protagonisti chiamati in causa puntano a vincere questa scommessa. Che però non è iniziata nel modo giusto, almeno fuori dal campo. Infatti uno o più ignoti hanno mandato in frantumi un finestrino dell’auto del calciatore. E così il matrimonio sportivo Balotelli Monza è iniziato con questa nota stonata. Il 30enne ex attaccante della nazionale ha mostrato i danni inferti alla sua vettura attraverso una storia pubblicata sul suo profilo personale Instagram. Ed i toni utilizzati non sono affatto concilianti. ‘Super Mario’ avverte chiunque gli abbia fatto questo di pregare, perché si metterà alla loro ricerca.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Enock, novità per il fratello Mario Balotelli: “Ha trovato la squadra”

Balotelli Monza, un brutto episodio rovina la festa

I cocci di vetro hanno ricoperto il sedile del lato passeggero mentre quello destro risulta vistosamente forzato. “Io so che tu…tu chiunque tu sia verrai a conoscenza di questo messaggio. Io ti dico solamente prega, prega tanto e bene che io non venga mai a sapere chi tu sia. Perché ti farò perseguitare a vita dalla legge siccome in altri modi ‘non si può’…”. Queste le parole esclamate da un arrabbiatissimo Balotelli. Che però proverà a dimenticare la faccenda facendo il meglio possibile in campo. Ma anche per il Monza le scorse ore sono del tutto da dimenticare, con una netta sconfitta subita dalla compagine allenata da Christian Brocchi in casa della Reggiana per 3-0.

Leggi anche –> Enock, il fratello Balotelli vittima di razzismo: “vergognatevi davanti ai vostri figli”