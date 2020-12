Amici 2020, caos per Martina Miliddi: seri problemi col cibo e orari folli

Ad Amici 2020, la ballerina Martina Miliddi è entrata nell’occhio del ciclone a causa del suo rapporto con il cibo.

Questa edizione di Amici 2020 sta già facendo parlare molto di sé. Tra allenamenti, prove ed esibizioni lo stress è alle stelle. Tutti vogliono dare il massimo ed affermarsi come i migliori.

I ragazzi sono messi davvero a dura prova e i giudici sono più inflessibili che mai. Regole ferree e grande disciplina sono la rotta da seguire per chi vuole avere successo. C’è però qualcuno che sta facendo discutere: è la ballerina Martina Miliddi. Vediamo cos’è successo.

Amici 2020, Maria De Filippi è costretta a intervenire sul caso Martina Miliddi

La giovane ballerina si è fatta notare per il motivo sbagliato. Più che delle sue doti artistiche, si continua a parlare dei suoi problemi con il cibo. E’ chiaro che la ragazza non stia attraversando un momento facile, ma la stessa Maria De Filippi è costretta a intervenire per far luce sull’accaduto.

La Miliddi è stata messa sotto la lente di ingrandimento proprio dopo la sua esibizione. Mentre era pronta ad ascoltare il giudizio dei giudici, Lorella Cuccarini ha fatto notare come la giovane non si prenda cura di sé. Molto intenzionata a fare chiarezza, la giudice ha chiesto di avere più informazioni sulla ragazza.

Si è rivolta direttamente alla produzione per sapere che cosa mangiasse e se dormisse bene. A quel punto la Miliddi è stata messa spalle al muro e non ha potuto giustificarsi. Si viene a sapere che la ballerina è stata notata fin da subito per i suoi atteggiamenti sia per quanto riguarda le ore di sonno che per il cibo. La De Filippi ammette che “Martina non mangia bene“. La Miliddi non rispetterebbe i pasti per poi mangiare molte merendine e dolci.

Fa preoccupare anche il sonno. “Una volta 4 ore, un’altra 3, un’altra 6 e ieri sera 3 ore e 10 minuti”, ha aggiunto la padrona di casa. A quel punto la Cuccarini ha lanciato un ultimatum alla concorrente arrivando anche a dire che forse (la Miliddi) non sia poi così interessata alla maglia di Amici. “Me lo devi dimostrare. Perché professionisti, prima che sul palco, lo si è qui.” ha concluso la giudice.