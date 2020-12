Christian De Sica, cosa fa oggi il figlio Brando a 37 anni

By

Il figlio di Christian De Sica ha ormai 37 anni. Scopriamo insieme la storia di Brando e che cosa sta facendo in questo momento.

Christian De Sica è senza dubbio uno degli attorio più conosciuto e famosi in Italia. Nonostante porti un cognome importante, può essere considerato un figlio “atipico”.

L’uomo non si è mai approfittato del nome di famiglia, ma ha fatto una lunga gavetta negli Stati Uniti e solo dopo è tornato in Italia. Vediamo la sua storia.

Christian De Sica: la brillante carriera del figlio Brando

Brando è nato nel 1983 a Roma. Possiamo dire che è indubbiamente cresciuto a pane e cinema. Infatti, non è solo il figlio di Christian De Sica, ma è anche nipote di Vittorio De Sica e Silvia Verdone. L’uomo ha coltivato fin da subito la passione per il grande schermo tanto che è andato fino negli Stati Uniti.

Leggi anche -> Christian De Sica Covid | colpito l’attore | ‘Non voglio morire così’

Lì si è laureato e poi specializzato in regia alla University of Southern California. Dopo la sua esperienza americana è tornato in Italia dove ha iniziato a farsi strada le piccolo e grande schermo. Il suo primo film è stato Anni 90 – Parte II dove ha recitato al fianco del padre e di Massimo Boldi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nonostante porti un cognome molto importante, Brando De Sica è sempre riuscito a sfuggire in qualche modo alle luci della ribalta. Dobbiamo ammettere che ha mantenuto una cerca privacy tanto che non si hanno molte notizie su di lui. Nel 2017 era stato avvistato in compagnia di una donna mentre si trovava al Teatro Eliseo.

Leggi anche -> Christian De Sica confessa: “Così scoprii che mio padre aveva una figlia da un’altra”

Anche sui social ci sono pochissime foto e su Instagram la maggior parte di esse lo ritraggono mentre è su qualche set. E’ proprio nella regia che lo abbiamo visto affiancare il padre in Amici come prima, una pellicola del 2018 che aveva proposto un nuovo cinepanettone.